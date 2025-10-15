PHILCOIN / Kuwaiti Dinar Dönüşüm Tablosu
- 1 PHL0.00 KWD
- 2 PHL0.01 KWD
- 3 PHL0.01 KWD
- 4 PHL0.02 KWD
- 5 PHL0.02 KWD
- 6 PHL0.02 KWD
- 7 PHL0.03 KWD
- 8 PHL0.03 KWD
- 9 PHL0.04 KWD
- 10 PHL0.04 KWD
- 50 PHL0.20 KWD
- 100 PHL0.39 KWD
- 1,000 PHL3.95 KWD
- 5,000 PHL19.75 KWD
- 10,000 PHL39.49 KWD
Yukarıdaki tablo, 1 PHL ile 10.000 PHL arasındaki bir aralıkta, PHILCOIN ile Kuwaiti Dinar (PHL ile KWD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son KWD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen PHL tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel PHL / KWD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
KWD / PHL Dönüşüm Tablosu
- 1 KWD253.2 PHL
- 2 KWD506.4 PHL
- 3 KWD759.6 PHL
- 4 KWD1,012 PHL
- 5 KWD1,266 PHL
- 6 KWD1,519 PHL
- 7 KWD1,772 PHL
- 8 KWD2,025 PHL
- 9 KWD2,278 PHL
- 10 KWD2,532 PHL
- 50 KWD12,660 PHL
- 100 KWD25,320 PHL
- 1,000 KWD253,208 PHL
- 5,000 KWD1,266,044 PHL
- 10,000 KWD2,532,089 PHL
Yukarıdaki tablo, 1 KWD ile 10.000 KWD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Kuwaiti Dinar ile PHILCOIN (KWD ile PHL) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan KWD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar PHILCOIN alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
PHILCOIN (PHL), şu anda د.ك 0.00 KWD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -0.15% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi د.ك28.42K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri د.ك0.00 KWD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel PHILCOIN Fiyatı sayfamıza göz atın.
0.00 KWD
Dolaşım Arzı
28.42K
24 Saatlik İşlem Hacmi
0.00 KWD
Piyasa Değeri
-0.15%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
د.ك 0.01335
24 sa Yüksek
د.ك 0.01276
24 sa Düşük
Yukarıdaki PHL / KWD trend grafiği, PHILCOIN kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve KWD biriminden PHILCOIN değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut PHILCOIN fiyatını kontrol edin.
PHL / KWD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 PHL = 0.00 KWD | 1 KWD = 253.2 PHL
Bugün, 1 PHL / KWD dönüşüm oranı 0.00 KWD kurundadır.
5 PHL satın almak için 0.02 KWD gereklidir ve 10 PHL değeri 0.04 KWD olarak hesaplanır.
1 KWD, 253.2 PHL varlığına dönüştürülebilir.
50 KWD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 12,660 PHL varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 PHL / KWD karşısındaki dönüşüm oranı -11.86% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -0.15% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.004093420224404769 KWD, en düşük seviye ise 0.003912512514112723 KWD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 PHL değeri 0.0015423148860491374 KWD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +157.00% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde PHL, 0.0024069924165975604 KWD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +157.00% oranında bir değişime yol açtı.
PHILCOIN (PHL) Hakkında Her Şey
Artık PHILCOIN (PHL) fiyatını hesapladığınıza göre, PHILCOIN hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. PHL geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), PHILCOIN nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
PHL / KWD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, PHILCOIN (PHL), 0.003912512514112723 KWD ile 0.004093420224404769 KWD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.003912512514112723 KWD ile 0.004488964201145005 KWD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı PHL / KWD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|د.ك 0
|د.ك 0
|د.ك 0
|د.ك 0
|En Düşük
|د.ك 0
|د.ك 0
|د.ك 0
|د.ك 0
|Ortalama
|د.ك 0
|د.ك 0
|د.ك 0
|د.ك 0
|Volatilite
|+4.43%
|+12.91%
|+580.60%
|+580.60%
|Değişim
|-3.45%
|-11.60%
|+157.40%
|+157.40%
2026 ve 2030 Yılları için KWD Biriminden PHILCOIN Fiyat Tahmini
PHILCOIN fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel PHL / KWD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için PHL Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, PHILCOIN mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık د.ك0.00 KWD seviyesine ulaşabilir.
2030 için PHL Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, PHL aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık د.ك0.01 KWD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını PHILCOIN Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut PHL İşlem Çiftleri
PHL/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, PHL Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, PHILCOIN varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan PHL varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden PHL Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir PHILCOIN Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
PHILCOIN Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze PHILCOIN eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl PHILCOIN satın alınır › veya Hemen başlayın ›
PHL ve KWD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
PHILCOIN (PHL) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
PHILCOIN Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.01288
- 7 Günlük Değişim: -11.86%
- 30 Günlük Trend: +157.00%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
PHL dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, KWD para birimine dönüştürseniz bile, PHL kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[PHL Fiyatı] [PHL / USD]
Kuwaiti Dinar (KWD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (KWD/USD): 3.258496529701196
- 7 Günlük Değişim: -0.65%
- 30 Günlük Trend: -0.65%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir KWD para birimi, aynı tutarda PHL almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir KWD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan KWD ile güvenli bir şekilde PHL satın alın.
PHL ile KWD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
PHILCOIN (PHL) ile Kuwaiti Dinar (KWD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. PHL ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve PHL varlığının KWD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve KWD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. KWD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler KWD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle KWD zayıfladığında, yatırımcılar PHL gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
PHILCOIN gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda PHL varlığına yönelik talep artabilir ve bu da KWD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen PHL Kriptosunu KWD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı PHL / KWD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl PHL / KWD Dönüşümü Yapılır?
PHL Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak PHL kriptosundan KWD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı PHL / KWD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel PHL / KWD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. PHL ve KWD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
PHL varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl PHL satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
PHL / KWD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
PHL ile KWD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, PHL varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak KWD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
PHL ile KWD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
PHL ile KWD arasındaki kur, PHILCOIN ve Kuwaiti Dinar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen PHL / KWD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
PHL ile KWD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
PHL ile KWD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda PHL kriptosunu KWD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
PHL kriptosundan KWD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
PHL kriptosunun KWD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle PHL varlığının KWD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, PHL ile KWD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, KWD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve PHL sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
PHL ile KWD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
PHILCOIN halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da PHL ile KWD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
PHL ile KWD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
PHL ile KWD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki PHL ile KWD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya PHILCOIN fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
PHL ile KWD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak KWD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
PHL / KWD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
PHILCOIN ve Kuwaiti Dinar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
PHILCOIN ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
PHL kriptosunu KWD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, KWD para birimini eşit değerdeki PHL kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
PHL / KWD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, PHL fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, PHL / KWD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında PHL ile KWD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak KWD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, PHL / KWD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Daha Fazla PHILCOIN / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan KWD İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de PHILCOIN Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve PHILCOIN satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen PHILCOIN satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.