Star Atlas DAO / Armenian Dram Dönüşüm Tablosu
POLIS / AMD Dönüşüm Tablosu
- 1 POLIS25.60 AMD
- 2 POLIS51.20 AMD
- 3 POLIS76.80 AMD
- 4 POLIS102.40 AMD
- 5 POLIS128.00 AMD
- 6 POLIS153.59 AMD
- 7 POLIS179.19 AMD
- 8 POLIS204.79 AMD
- 9 POLIS230.39 AMD
- 10 POLIS255.99 AMD
- 50 POLIS1,279.95 AMD
- 100 POLIS2,559.90 AMD
- 1,000 POLIS25,599.05 AMD
- 5,000 POLIS127,995.23 AMD
- 10,000 POLIS255,990.46 AMD
Yukarıdaki tablo, 1 POLIS ile 10.000 POLIS arasındaki bir aralıkta, Star Atlas DAO ile Armenian Dram (POLIS ile AMD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son AMD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen POLIS tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel POLIS / AMD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
AMD / POLIS Dönüşüm Tablosu
- 1 AMD0.03906 POLIS
- 2 AMD0.07812 POLIS
- 3 AMD0.1171 POLIS
- 4 AMD0.1562 POLIS
- 5 AMD0.1953 POLIS
- 6 AMD0.2343 POLIS
- 7 AMD0.2734 POLIS
- 8 AMD0.3125 POLIS
- 9 AMD0.3515 POLIS
- 10 AMD0.3906 POLIS
- 50 AMD1.953 POLIS
- 100 AMD3.906 POLIS
- 1,000 AMD39.063 POLIS
- 5,000 AMD195.3 POLIS
- 10,000 AMD390.6 POLIS
Yukarıdaki tablo, 1 AMD ile 10.000 AMD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Armenian Dram ile Star Atlas DAO (AMD ile POLIS) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan AMD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Star Atlas DAO alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Star Atlas DAO (POLIS), şu anda ֏ 25.60 AMD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 8.73% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ֏3.80M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ֏7.94B AMD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Star Atlas DAO Fiyatı sayfamıza göz atın.
118.56B AMD
Dolaşım Arzı
3.80M
24 Saatlik İşlem Hacmi
7.94B AMD
Piyasa Değeri
8.73%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
֏ 0.07105
24 sa Yüksek
֏ 0.05914
24 sa Düşük
Yukarıdaki POLIS / AMD trend grafiği, Star Atlas DAO kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve AMD biriminden Star Atlas DAO değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Star Atlas DAO fiyatını kontrol edin.
POLIS / AMD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 POLIS = 25.60 AMD | 1 AMD = 0.03906 POLIS
Bugün, 1 POLIS / AMD dönüşüm oranı 25.60 AMD kurundadır.
5 POLIS satın almak için 128.00 AMD gereklidir ve 10 POLIS değeri 255.99 AMD olarak hesaplanır.
1 AMD, 0.03906 POLIS varlığına dönüştürülebilir.
50 AMD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 1.953 POLIS varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 POLIS / AMD karşısındaki dönüşüm oranı +5.35% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 8.73% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 27.166724812451914 AMD, en düşük seviye ise 22.61280936535406 AMD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 POLIS değeri 28.68087302156253 AMD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -10.75% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde POLIS, 0.40147869180963414 AMD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +1.59% oranında bir değişime yol açtı.
Star Atlas DAO (POLIS) Hakkında Her Şey
Artık Star Atlas DAO (POLIS) fiyatını hesapladığınıza göre, Star Atlas DAO hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. POLIS geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Star Atlas DAO nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
POLIS / AMD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Star Atlas DAO (POLIS), 22.61280936535406 AMD ile 27.166724812451914 AMD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 18.689789005385638 AMD ile 27.166724812451914 AMD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı POLIS / AMD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|֏ 26.76
|֏ 26.76
|֏ 34.41
|֏ 61.17
|En Düşük
|֏ 19.11
|֏ 15.29
|֏ 15.29
|֏ 15.29
|Ortalama
|֏ 22.94
|֏ 19.11
|֏ 22.94
|֏ 30.58
|Volatilite
|+19.90%
|+34.89%
|+59.02%
|+179.34%
|Değişim
|+11.84%
|+5.35%
|-10.74%
|+3.08%
2026 ve 2030 Yılları için AMD Biriminden Star Atlas DAO Fiyat Tahmini
Star Atlas DAO fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel POLIS / AMD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için POLIS Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Star Atlas DAO mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ֏26.88 AMD seviyesine ulaşabilir.
2030 için POLIS Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, POLIS aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ֏32.67 AMD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Star Atlas DAO Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut POLIS İşlem Çiftleri
POLIS/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, POLIS Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Star Atlas DAO varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan POLIS varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden POLIS Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Star Atlas DAO Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Star Atlas DAO Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Star Atlas DAO eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Star Atlas DAO satın alınır › veya Hemen başlayın ›
POLIS ve AMD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Star Atlas DAO (POLIS) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Star Atlas DAO Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.06695
- 7 Günlük Değişim: +5.35%
- 30 Günlük Trend: -10.75%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
POLIS dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, AMD para birimine dönüştürseniz bile, POLIS kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[POLIS Fiyatı] [POLIS / USD]
Armenian Dram (AMD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (AMD/USD): 0.002613215121376617
- 7 Günlük Değişim: +0.12%
- 30 Günlük Trend: +0.12%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir AMD para birimi, aynı tutarda POLIS almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir AMD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan AMD ile güvenli bir şekilde POLIS satın alın.
POLIS ile AMD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Star Atlas DAO (POLIS) ile Armenian Dram (AMD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. POLIS ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve POLIS varlığının AMD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve AMD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. AMD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler AMD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle AMD zayıfladığında, yatırımcılar POLIS gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Star Atlas DAO gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda POLIS varlığına yönelik talep artabilir ve bu da AMD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen POLIS Kriptosunu AMD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı POLIS / AMD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl POLIS / AMD Dönüşümü Yapılır?
POLIS Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak POLIS kriptosundan AMD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı POLIS / AMD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel POLIS / AMD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. POLIS ve AMD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
POLIS varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl POLIS satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
POLIS / AMD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
POLIS ile AMD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, POLIS varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak AMD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
POLIS ile AMD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
POLIS ile AMD arasındaki kur, Star Atlas DAO ve Armenian Dram varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen POLIS / AMD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
POLIS ile AMD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
POLIS ile AMD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda POLIS kriptosunu AMD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
POLIS kriptosundan AMD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
POLIS kriptosunun AMD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle POLIS varlığının AMD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, POLIS ile AMD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, AMD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve POLIS sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
POLIS ile AMD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Star Atlas DAO halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da POLIS ile AMD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
POLIS ile AMD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
POLIS ile AMD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki POLIS ile AMD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Star Atlas DAO fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
POLIS ile AMD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak AMD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
POLIS / AMD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Star Atlas DAO ve Armenian Dram arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Star Atlas DAO ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
POLIS kriptosunu AMD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, AMD para birimini eşit değerdeki POLIS kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
POLIS / AMD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, POLIS fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, POLIS / AMD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında POLIS ile AMD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak AMD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, POLIS / AMD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Daha Fazla Star Atlas DAO / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan AMD İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de Star Atlas DAO Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Star Atlas DAO satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Star Atlas DAO satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.