Quant / CFA Franc BEAC (Central Africa) Dönüşüm Tablosu
QNT / XAF Dönüşüm Tablosu
- 1 QNT43,958.95 XAF
- 2 QNT87,917.90 XAF
- 3 QNT131,876.84 XAF
- 4 QNT175,835.79 XAF
- 5 QNT219,794.74 XAF
- 6 QNT263,753.69 XAF
- 7 QNT307,712.64 XAF
- 8 QNT351,671.58 XAF
- 9 QNT395,630.53 XAF
- 10 QNT439,589.48 XAF
- 50 QNT2,197,947.39 XAF
- 100 QNT4,395,894.79 XAF
- 1,000 QNT43,958,947.87 XAF
- 5,000 QNT219,794,739.33 XAF
- 10,000 QNT439,589,478.67 XAF
Yukarıdaki tablo, 1 QNT ile 10.000 QNT arasındaki bir aralıkta, Quant ile CFA Franc BEAC (Central Africa) (QNT ile XAF) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son XAF piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen QNT tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel QNT / XAF arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
XAF / QNT Dönüşüm Tablosu
- 1 XAF0.0{4}2274 QNT
- 2 XAF0.0{4}4549 QNT
- 3 XAF0.0{4}6824 QNT
- 4 XAF0.0{4}9099 QNT
- 5 XAF0.0001137 QNT
- 6 XAF0.0001364 QNT
- 7 XAF0.0001592 QNT
- 8 XAF0.0001819 QNT
- 9 XAF0.0002047 QNT
- 10 XAF0.0002274 QNT
- 50 XAF0.001137 QNT
- 100 XAF0.002274 QNT
- 1,000 XAF0.02274 QNT
- 5,000 XAF0.1137 QNT
- 10,000 XAF0.2274 QNT
Yukarıdaki tablo, 1 XAF ile 10.000 XAF arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı CFA Franc BEAC (Central Africa) ile Quant (XAF ile QNT) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan XAF tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Quant alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Quant (QNT), şu anda FCFA 43,958.95 XAF seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -1.47% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi FCFA651.76M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri FCFA530.57B XAF şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Quant Fiyatı sayfamıza göz atın.
6.83B XAF
Dolaşım Arzı
651.76M
24 Saatlik İşlem Hacmi
530.57B XAF
Piyasa Değeri
-1.47%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
FCFA 82.32
24 sa Yüksek
FCFA 74.3
24 sa Düşük
Yukarıdaki QNT / XAF trend grafiği, Quant kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve XAF biriminden Quant değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Quant fiyatını kontrol edin.
QNT / XAF Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 QNT = 43,958.95 XAF | 1 XAF = 0.0{4}2274 QNT
Bugün, 1 QNT / XAF dönüşüm oranı 43,958.95 XAF kurundadır.
5 QNT satın almak için 219,794.74 XAF gereklidir ve 10 QNT değeri 439,589.48 XAF olarak hesaplanır.
1 XAF, 0.0{4}2274 QNT varlığına dönüştürülebilir.
50 XAF, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.001137 QNT varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 QNT / XAF karşısındaki dönüşüm oranı -5.33% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -1.47% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 46,590.711837013914 XAF, en düşük seviye ise 42,051.62645153224 XAF olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 QNT değeri 57,383.77396932509 XAF idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -23.40% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde QNT, -18,552.521064350298 XAF oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -29.69% oranında bir değişime yol açtı.
Quant (QNT) Hakkında Her Şey
Artık Quant (QNT) fiyatını hesapladığınıza göre, Quant hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. QNT geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Quant nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
QNT / XAF Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Quant (QNT), 42,051.62645153224 XAF ile 46,590.711837013914 XAF arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 42,051.62645153224 XAF ile 49,748.82860147624 XAF arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı QNT / XAF fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|FCFA 46590.71
|FCFA 49748.82
|FCFA 62743.51
|FCFA 67916.48
|En Düşük
|FCFA 42051.62
|FCFA 42051.62
|FCFA 37693.65
|FCFA 37693.65
|Ortalama
|FCFA 45317.27
|FCFA 46183.21
|FCFA 51305.24
|FCFA 56365.02
|Volatilite
|+9.95%
|+16.63%
|+43.66%
|+48.00%
|Değişim
|-3.58%
|-4.98%
|-23.35%
|-30.17%
2026 ve 2030 Yılları için XAF Biriminden Quant Fiyat Tahmini
Quant fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel QNT / XAF tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için QNT Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Quant mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık FCFA46,156.90 XAF seviyesine ulaşabilir.
2030 için QNT Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, QNT aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık FCFA56,103.99 XAF fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Quant Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut QNT İşlem Çiftleri
QNT/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, QNT Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Quant varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan QNT varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden QNT Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Quant Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Quant Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Quant eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Quant satın alınır › veya Hemen başlayın ›
QNT ve XAF için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Quant (QNT) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Quant Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $77.67
- 7 Günlük Değişim: -5.33%
- 30 Günlük Trend: -23.40%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
QNT dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, XAF para birimine dönüştürseniz bile, QNT kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[QNT Fiyatı] [QNT / USD]
CFA Franc BEAC (Central Africa) (XAF) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (XAF/USD): 0.001767158518542311
- 7 Günlük Değişim: -1.38%
- 30 Günlük Trend: -1.38%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir XAF para birimi, aynı tutarda QNT almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir XAF para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan XAF ile güvenli bir şekilde QNT satın alın.
QNT ile XAF Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Quant (QNT) ile CFA Franc BEAC (Central Africa) (XAF) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. QNT ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve QNT varlığının XAF karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve XAF arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. XAF Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler XAF varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle XAF zayıfladığında, yatırımcılar QNT gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Quant gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda QNT varlığına yönelik talep artabilir ve bu da XAF para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen QNT Kriptosunu XAF Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı QNT / XAF dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl QNT / XAF Dönüşümü Yapılır?
QNT Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak QNT kriptosundan XAF para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı QNT / XAF Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel QNT / XAF kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. QNT ve XAF hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
QNT varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl QNT satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
QNT / XAF dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
QNT ile XAF arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, QNT varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak XAF birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
QNT ile XAF arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
QNT ile XAF arasındaki kur, Quant ve CFA Franc BEAC (Central Africa) varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen QNT / XAF kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
QNT ile XAF arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
QNT ile XAF arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda QNT kriptosunu XAF para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
QNT kriptosundan XAF para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
QNT kriptosunun XAF para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle QNT varlığının XAF karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, QNT ile XAF arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, XAF para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve QNT sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
QNT ile XAF arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Quant halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da QNT ile XAF arasındaki kuru doğrudan etkiler.
QNT ile XAF kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
QNT ile XAF arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki QNT ile XAF arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Quant fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
QNT ile XAF arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak XAF piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
QNT / XAF için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Quant ve CFA Franc BEAC (Central Africa) arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Quant ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
QNT kriptosunu XAF para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, XAF para birimini eşit değerdeki QNT kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
QNT / XAF dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, QNT fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, QNT / XAF, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında QNT ile XAF arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak XAF para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, QNT / XAF arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Quant Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Quant Fiyatı
Quant (QNT) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
Quant Fiyat Tahmini
QNT tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek Quant fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl Quant Satın Alınır?
Quant satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
QNT/USDT (Spot Alım Satım)
MEXC'nin Spot alım satım platformunda gerçek zamanlı emir gerçekleştirme, geniş kapsamlı likidite ve düşük işlem ücretleri ile QNT/USDT alım satımını MEXC'de yapın.
Daha Fazla Quant / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan XAF İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de Quant Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Quant satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Quant satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.