- 1 QTLX436.85 VND
- 2 QTLX873.70 VND
- 3 QTLX1,310.54 VND
- 4 QTLX1,747.39 VND
- 5 QTLX2,184.24 VND
- 6 QTLX2,621.09 VND
- 7 QTLX3,057.93 VND
- 8 QTLX3,494.78 VND
- 9 QTLX3,931.63 VND
- 10 QTLX4,368.48 VND
- 50 QTLX21,842.39 VND
- 100 QTLX43,684.77 VND
- 1,000 QTLX436,847.75 VND
- 5,000 QTLX2,184,238.74 VND
- 10,000 QTLX4,368,477.49 VND
Yukarıdaki tablo, 1 QTLX ile 10.000 QTLX arasındaki bir aralıkta, Quantlytica ile Vietnamese Dong (QTLX ile VND) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son VND piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen QTLX tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel QTLX / VND arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
VND / QTLX Dönüşüm Tablosu
- 1 VND0.002289 QTLX
- 2 VND0.004578 QTLX
- 3 VND0.006867 QTLX
- 4 VND0.009156 QTLX
- 5 VND0.01144 QTLX
- 6 VND0.01373 QTLX
- 7 VND0.01602 QTLX
- 8 VND0.01831 QTLX
- 9 VND0.02060 QTLX
- 10 VND0.02289 QTLX
- 50 VND0.1144 QTLX
- 100 VND0.2289 QTLX
- 1,000 VND2.289 QTLX
- 5,000 VND11.44 QTLX
- 10,000 VND22.89 QTLX
Yukarıdaki tablo, 1 VND ile 10.000 VND arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Vietnamese Dong ile Quantlytica (VND ile QTLX) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan VND tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Quantlytica alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Quantlytica (QTLX), şu anda ₫ 436.85 VND seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.06% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₫300.63M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₫0.00 VND şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Quantlytica Fiyatı sayfamıza göz atın.
0.00 VND
Dolaşım Arzı
300.63M
24 Saatlik İşlem Hacmi
0.00 VND
Piyasa Değeri
0.06%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₫ 0.01661
24 sa Yüksek
₫ 0.01648
24 sa Düşük
Yukarıdaki QTLX / VND trend grafiği, Quantlytica kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve VND biriminden Quantlytica değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Quantlytica fiyatını kontrol edin.
QTLX / VND Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 QTLX = 436.85 VND | 1 VND = 0.002289 QTLX
Bugün, 1 QTLX / VND dönüşüm oranı 436.85 VND kurundadır.
5 QTLX satın almak için 2,184.24 VND gereklidir ve 10 QTLX değeri 4,368.48 VND olarak hesaplanır.
1 VND, 0.002289 QTLX varlığına dönüştürülebilir.
50 VND, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.1144 QTLX varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 QTLX / VND karşısındaki dönüşüm oranı +0.12% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.06% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 437.6381851796332 VND, en düşük seviye ise 434.21296157497625 VND olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 QTLX değeri 515.3644131314645 VND idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -15.26% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde QTLX, -282.4492080147904 VND oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -39.32% oranında bir değişime yol açtı.
Quantlytica (QTLX) Hakkında Her Şey
Artık Quantlytica (QTLX) fiyatını hesapladığınıza göre, Quantlytica hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. QTLX geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Quantlytica nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
QTLX / VND Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Quantlytica (QTLX), 434.21296157497625 VND ile 437.6381851796332 VND arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 431.57817418677854 VND ile 439.74601509019135 VND arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı QTLX / VND fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₫ 263.47
|₫ 263.47
|₫ 263.47
|₫ 790.43
|En Düşük
|₫ 263.47
|₫ 263.47
|₫ 263.47
|₫ 263.47
|Ortalama
|₫ 263.47
|₫ 263.47
|₫ 263.47
|₫ 526.95
|Volatilite
|+0.79%
|+1.88%
|+16.69%
|+82.92%
|Değişim
|+0.36%
|+0.24%
|-15.15%
|-39.25%
2026 ve 2030 Yılları için VND Biriminden Quantlytica Fiyat Tahmini
Quantlytica fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel QTLX / VND tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için QTLX Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Quantlytica mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₫458.69 VND seviyesine ulaşabilir.
2030 için QTLX Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, QTLX aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₫557.54 VND fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Quantlytica Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut QTLX İşlem Çiftleri
QTLX/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, QTLX Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Quantlytica varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan QTLX varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden QTLX Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Quantlytica Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Quantlytica Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Quantlytica eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Quantlytica satın alınır › veya Hemen başlayın ›
QTLX ve VND için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Quantlytica (QTLX) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Quantlytica Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.01658
- 7 Günlük Değişim: +0.12%
- 30 Günlük Trend: -15.26%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
QTLX dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, VND para birimine dönüştürseniz bile, QTLX kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[QTLX Fiyatı] [QTLX / USD]
Vietnamese Dong (VND) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (VND/USD): 0.000037929072634174095
- 7 Günlük Değişim: +0.19%
- 30 Günlük Trend: +0.19%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir VND para birimi, aynı tutarda QTLX almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir VND para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan VND ile güvenli bir şekilde QTLX satın alın.
QTLX ile VND Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Quantlytica (QTLX) ile Vietnamese Dong (VND) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. QTLX ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve QTLX varlığının VND karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve VND arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. VND Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler VND varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle VND zayıfladığında, yatırımcılar QTLX gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Quantlytica gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda QTLX varlığına yönelik talep artabilir ve bu da VND para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen QTLX Kriptosunu VND Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı QTLX / VND dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl QTLX / VND Dönüşümü Yapılır?
QTLX Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak QTLX kriptosundan VND para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı QTLX / VND Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel QTLX / VND kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. QTLX ve VND hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
QTLX varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl QTLX satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
QTLX / VND dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
QTLX ile VND arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, QTLX varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak VND birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
QTLX ile VND arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
QTLX ile VND arasındaki kur, Quantlytica ve Vietnamese Dong varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen QTLX / VND kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
QTLX ile VND arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
QTLX ile VND arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda QTLX kriptosunu VND para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
QTLX kriptosundan VND para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
QTLX kriptosunun VND para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle QTLX varlığının VND karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, QTLX ile VND arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, VND para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve QTLX sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
QTLX ile VND arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Quantlytica halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da QTLX ile VND arasındaki kuru doğrudan etkiler.
QTLX ile VND kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
QTLX ile VND arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki QTLX ile VND arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Quantlytica fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
QTLX ile VND arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak VND piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
QTLX / VND için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Quantlytica ve Vietnamese Dong arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Quantlytica ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
QTLX kriptosunu VND para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, VND para birimini eşit değerdeki QTLX kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
QTLX / VND dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, QTLX fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, QTLX / VND, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında QTLX ile VND arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak VND para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, QTLX / VND arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
