REFACTA / EGP Dönüşüm Tablosu
- 1 REFACTA0.91 EGP
- 2 REFACTA1.82 EGP
- 3 REFACTA2.72 EGP
- 4 REFACTA3.63 EGP
- 5 REFACTA4.54 EGP
- 6 REFACTA5.45 EGP
- 7 REFACTA6.36 EGP
- 8 REFACTA7.26 EGP
- 9 REFACTA8.17 EGP
- 10 REFACTA9.08 EGP
- 50 REFACTA45.41 EGP
- 100 REFACTA90.81 EGP
- 1,000 REFACTA908.11 EGP
- 5,000 REFACTA4,540.55 EGP
- 10,000 REFACTA9,081.10 EGP
Yukarıdaki tablo, 1 REFACTA ile 10.000 REFACTA arasındaki bir aralıkta, Refacta AI ile Egyptian Pound (REFACTA ile EGP) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son EGP piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen REFACTA tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel REFACTA / EGP arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
EGP / REFACTA Dönüşüm Tablosu
- 1 EGP1.101 REFACTA
- 2 EGP2.202 REFACTA
- 3 EGP3.303 REFACTA
- 4 EGP4.404 REFACTA
- 5 EGP5.505 REFACTA
- 6 EGP6.607 REFACTA
- 7 EGP7.708 REFACTA
- 8 EGP8.809 REFACTA
- 9 EGP9.910 REFACTA
- 10 EGP11.011 REFACTA
- 50 EGP55.059 REFACTA
- 100 EGP110.1 REFACTA
- 1,000 EGP1,101 REFACTA
- 5,000 EGP5,505 REFACTA
- 10,000 EGP11,011 REFACTA
Yukarıdaki tablo, 1 EGP ile 10.000 EGP arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Egyptian Pound ile Refacta AI (EGP ile REFACTA) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan EGP tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Refacta AI alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Refacta AI (REFACTA), şu anda E£ 0.91 EGP seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.73% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi E£11.35M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri E£-- şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Refacta AI Fiyatı sayfamıza göz atın.
Dolaşım Arzı
11.35M
24 Saatlik İşlem Hacmi
Piyasa Değeri
0.73%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
E£ 0.01948
24 sa Yüksek
E£ 0.01836
24 sa Düşük
Yukarıdaki REFACTA / EGP trend grafiği, Refacta AI kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve EGP biriminden Refacta AI değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Refacta AI fiyatını kontrol edin.
REFACTA / EGP Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 REFACTA = 0.91 EGP | 1 EGP = 1.101 REFACTA
Bugün, 1 REFACTA / EGP dönüşüm oranı 0.91 EGP kurundadır.
5 REFACTA satın almak için 4.54 EGP gereklidir ve 10 REFACTA değeri 9.08 EGP olarak hesaplanır.
1 EGP, 1.101 REFACTA varlığına dönüştürülebilir.
50 EGP, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 55.059 REFACTA varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 REFACTA / EGP karşısındaki dönüşüm oranı -1.65% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.73% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.9266618750724579 EGP, en düşük seviye ise 0.8733835742469368 EGP olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 REFACTA değeri 0.9133422998660775 EGP idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -0.58% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde REFACTA, 0.6712114505786643 EGP oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +282.20% oranında bir değişime yol açtı.
Refacta AI (REFACTA) Hakkında Her Şey
Artık Refacta AI (REFACTA) fiyatını hesapladığınıza göre, Refacta AI hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. REFACTA geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Refacta AI nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
REFACTA / EGP Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Refacta AI (REFACTA), 0.8733835742469368 EGP ile 0.9266618750724579 EGP arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.866248087529233 EGP ile 0.927613273301485 EGP arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı REFACTA / EGP fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|E£ 0.47
|E£ 0.47
|E£ 0.95
|E£ 0.95
|En Düşük
|E£ 0.47
|E£ 0.47
|E£ 0.47
|E£ 0
|Ortalama
|E£ 0.47
|E£ 0.47
|E£ 0.47
|E£ 0.47
|Volatilite
|+6.06%
|+6.66%
|+13.89%
|+460.00%
|Değişim
|+3.14%
|-1.60%
|-0.88%
|+281.00%
2026 ve 2030 Yılları için EGP Biriminden Refacta AI Fiyat Tahmini
Refacta AI fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel REFACTA / EGP tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için REFACTA Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Refacta AI mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık E£0.95 EGP seviyesine ulaşabilir.
2030 için REFACTA Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, REFACTA aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık E£1.16 EGP fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Refacta AI Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut REFACTA İşlem Çiftleri
REFACTA/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, REFACTA Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Refacta AI varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan REFACTA varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden REFACTA Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Refacta AI Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Refacta AI Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Refacta AI eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Refacta AI satın alınır › veya Hemen başlayın ›
REFACTA ve EGP için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Refacta AI (REFACTA) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Refacta AI Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.01909
- 7 Günlük Değişim: -1.65%
- 30 Günlük Trend: -0.58%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
REFACTA dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, EGP para birimine dönüştürseniz bile, REFACTA kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[REFACTA Fiyatı] [REFACTA / USD]
Egyptian Pound (EGP) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (EGP/USD): 0.02100950591902911
- 7 Günlük Değişim: +1.25%
- 30 Günlük Trend: +1.25%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir EGP para birimi, aynı tutarda REFACTA almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir EGP para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan EGP ile güvenli bir şekilde REFACTA satın alın.
REFACTA ile EGP Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Refacta AI (REFACTA) ile Egyptian Pound (EGP) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. REFACTA ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve REFACTA varlığının EGP karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve EGP arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. EGP Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler EGP varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle EGP zayıfladığında, yatırımcılar REFACTA gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Refacta AI gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda REFACTA varlığına yönelik talep artabilir ve bu da EGP para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen REFACTA Kriptosunu EGP Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı REFACTA / EGP dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl REFACTA / EGP Dönüşümü Yapılır?
REFACTA Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak REFACTA kriptosundan EGP para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı REFACTA / EGP Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel REFACTA / EGP kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. REFACTA ve EGP hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
REFACTA varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl REFACTA satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
REFACTA / EGP dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
REFACTA ile EGP arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, REFACTA varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak EGP birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
REFACTA ile EGP arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
REFACTA ile EGP arasındaki kur, Refacta AI ve Egyptian Pound varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen REFACTA / EGP kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
REFACTA ile EGP arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
REFACTA ile EGP arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda REFACTA kriptosunu EGP para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
REFACTA kriptosundan EGP para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
REFACTA kriptosunun EGP para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle REFACTA varlığının EGP karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, REFACTA ile EGP arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, EGP para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve REFACTA sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
REFACTA ile EGP arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Refacta AI halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da REFACTA ile EGP arasındaki kuru doğrudan etkiler.
REFACTA ile EGP kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
REFACTA ile EGP arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki REFACTA ile EGP arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Refacta AI fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
REFACTA ile EGP arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak EGP piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
REFACTA / EGP için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Refacta AI ve Egyptian Pound arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Refacta AI ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
REFACTA kriptosunu EGP para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, EGP para birimini eşit değerdeki REFACTA kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
REFACTA / EGP dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, REFACTA fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, REFACTA / EGP, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında REFACTA ile EGP arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak EGP para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, REFACTA / EGP arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de Refacta AI Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Refacta AI satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Refacta AI satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.