SatoshiVM / Salvadoran Colón Dönüşüm Tablosu
- 1 SAVM1.10 SVC
- 2 SAVM2.20 SVC
- 3 SAVM3.30 SVC
- 4 SAVM4.40 SVC
- 5 SAVM5.51 SVC
- 6 SAVM6.61 SVC
- 7 SAVM7.71 SVC
- 8 SAVM8.81 SVC
- 9 SAVM9.91 SVC
- 10 SAVM11.01 SVC
- 50 SAVM55.06 SVC
- 100 SAVM110.12 SVC
- 1,000 SAVM1,101.18 SVC
- 5,000 SAVM5,505.89 SVC
- 10,000 SAVM11,011.79 SVC
Yukarıdaki tablo, 1 SAVM ile 10.000 SAVM arasındaki bir aralıkta, SatoshiVM ile Salvadoran Colón (SAVM ile SVC) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son SVC piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen SAVM tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel SAVM / SVC arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
SVC / SAVM Dönüşüm Tablosu
- 1 SVC0.9081 SAVM
- 2 SVC1.816 SAVM
- 3 SVC2.724 SAVM
- 4 SVC3.632 SAVM
- 5 SVC4.540 SAVM
- 6 SVC5.448 SAVM
- 7 SVC6.356 SAVM
- 8 SVC7.264 SAVM
- 9 SVC8.173 SAVM
- 10 SVC9.0811 SAVM
- 50 SVC45.40 SAVM
- 100 SVC90.81 SAVM
- 1,000 SVC908.1 SAVM
- 5,000 SVC4,540 SAVM
- 10,000 SVC9,081 SAVM
Yukarıdaki tablo, 1 SVC ile 10.000 SVC arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Salvadoran Colón ile SatoshiVM (SVC ile SAVM) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan SVC tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar SatoshiVM alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
SatoshiVM (SAVM), şu anda ₡ 1.10 SVC seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -0.86% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₡474.77K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₡0.00 SVC şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel SatoshiVM Fiyatı sayfamıza göz atın.
0.00 SVC
Dolaşım Arzı
474.77K
24 Saatlik İşlem Hacmi
0.00 SVC
Piyasa Değeri
-0.86%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₡ 0.1282
24 sa Yüksek
₡ 0.1188
24 sa Düşük
Yukarıdaki SAVM / SVC trend grafiği, SatoshiVM kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve SVC biriminden SatoshiVM değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut SatoshiVM fiyatını kontrol edin.
SAVM / SVC Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 SAVM = 1.10 SVC | 1 SVC = 0.9081 SAVM
Bugün, 1 SAVM / SVC dönüşüm oranı 1.10 SVC kurundadır.
5 SAVM satın almak için 5.51 SVC gereklidir ve 10 SAVM değeri 11.01 SVC olarak hesaplanır.
1 SVC, 0.9081 SAVM varlığına dönüştürülebilir.
50 SVC, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 45.40 SAVM varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 SAVM / SVC karşısındaki dönüşüm oranı +3.18% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -0.86% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 1.1168602806736967 SVC, en düşük seviye ise 1.0349688092358438 SVC olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 SAVM değeri 1.309392357139287 SVC idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -15.92% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde SAVM, -0.3284370716177719 SVC oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -22.99% oranında bir değişime yol açtı.
SatoshiVM (SAVM) Hakkında Her Şey
Artık SatoshiVM (SAVM) fiyatını hesapladığınıza göre, SatoshiVM hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. SAVM geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), SatoshiVM nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
SAVM / SVC Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, SatoshiVM (SAVM), 1.0349688092358438 SVC ile 1.1168602806736967 SVC arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.9748569844569942 SVC ile 1.5324159389274823 SVC arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı SAVM / SVC fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₡ 1.04
|₡ 1.48
|₡ 1.56
|₡ 3.04
|En Düşük
|₡ 0.95
|₡ 0.95
|₡ 0.95
|₡ 0.95
|Ortalama
|₡ 1.04
|₡ 1.04
|₡ 1.13
|₡ 1.39
|Volatilite
|+7.62%
|+52.24%
|+51.07%
|+148.79%
|Değişim
|+2.27%
|+2.94%
|-16.04%
|-23.57%
2026 ve 2030 Yılları için SVC Biriminden SatoshiVM Fiyat Tahmini
SatoshiVM fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel SAVM / SVC tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için SAVM Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, SatoshiVM mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₡1.16 SVC seviyesine ulaşabilir.
2030 için SAVM Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, SAVM aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₡1.41 SVC fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını SatoshiVM Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut SAVM İşlem Çiftleri
Yukarıdaki tablo, SAVM Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, SatoshiVM varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan SAVM varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden SAVM Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir SatoshiVM Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
SatoshiVM Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze SatoshiVM eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl SatoshiVM satın alınır › veya Hemen başlayın ›
SAVM ve SVC için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
SatoshiVM (SAVM) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
SatoshiVM Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.1264
- 7 Günlük Değişim: +3.18%
- 30 Günlük Trend: -15.92%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
SAVM dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, SVC para birimine dönüştürseniz bile, SAVM kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[SAVM Fiyatı] [SAVM / USD]
Salvadoran Colón (SVC) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (SVC/USD): 0.11473443739222852
- 7 Günlük Değişim: +0.08%
- 30 Günlük Trend: +0.08%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir SVC para birimi, aynı tutarda SAVM almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir SVC para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan SVC ile güvenli bir şekilde SAVM satın alın.
SAVM ile SVC Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
SatoshiVM (SAVM) ile Salvadoran Colón (SVC) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. SAVM ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve SAVM varlığının SVC karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve SVC arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. SVC Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler SVC varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle SVC zayıfladığında, yatırımcılar SAVM gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
SatoshiVM gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda SAVM varlığına yönelik talep artabilir ve bu da SVC para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen SAVM Kriptosunu SVC Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı SAVM / SVC dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl SAVM / SVC Dönüşümü Yapılır?
SAVM Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak SAVM kriptosundan SVC para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı SAVM / SVC Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel SAVM / SVC kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. SAVM ve SVC hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
SAVM varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl SAVM satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
SAVM / SVC dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
SAVM ile SVC arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, SAVM varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak SVC birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
SAVM ile SVC arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
SAVM ile SVC arasındaki kur, SatoshiVM ve Salvadoran Colón varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen SAVM / SVC kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
SAVM ile SVC arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
SAVM ile SVC arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda SAVM kriptosunu SVC para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
SAVM kriptosundan SVC para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
SAVM kriptosunun SVC para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle SAVM varlığının SVC karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, SAVM ile SVC arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, SVC para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve SAVM sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
SAVM ile SVC arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
SatoshiVM halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da SAVM ile SVC arasındaki kuru doğrudan etkiler.
SAVM ile SVC kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
SAVM ile SVC arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki SAVM ile SVC arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya SatoshiVM fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
SAVM ile SVC arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak SVC piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
SAVM / SVC için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
SatoshiVM ve Salvadoran Colón arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
SatoshiVM ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
SAVM kriptosunu SVC para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, SVC para birimini eşit değerdeki SAVM kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
SAVM / SVC dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, SAVM fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, SAVM / SVC, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında SAVM ile SVC arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak SVC para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, SAVM / SVC arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de SatoshiVM Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve SatoshiVM satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen SatoshiVM satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.