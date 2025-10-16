SNEK / Vietnamese Dong Dönüşüm Tablosu
SNEK / VND Dönüşüm Tablosu
- 1 SNEK83.01 VND
- 2 SNEK166.03 VND
- 3 SNEK249.04 VND
- 4 SNEK332.05 VND
- 5 SNEK415.06 VND
- 6 SNEK498.08 VND
- 7 SNEK581.09 VND
- 8 SNEK664.10 VND
- 9 SNEK747.12 VND
- 10 SNEK830.13 VND
- 50 SNEK4,150.64 VND
- 100 SNEK8,301.29 VND
- 1,000 SNEK83,012.85 VND
- 5,000 SNEK415,064.25 VND
- 10,000 SNEK830,128.50 VND
Yukarıdaki tablo, 1 SNEK ile 10.000 SNEK arasındaki bir aralıkta, SNEK ile Vietnamese Dong (SNEK ile VND) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son VND piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen SNEK tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel SNEK / VND arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
VND / SNEK Dönüşüm Tablosu
- 1 VND0.01204 SNEK
- 2 VND0.02409 SNEK
- 3 VND0.03613 SNEK
- 4 VND0.04818 SNEK
- 5 VND0.06023 SNEK
- 6 VND0.07227 SNEK
- 7 VND0.08432 SNEK
- 8 VND0.09637 SNEK
- 9 VND0.1084 SNEK
- 10 VND0.1204 SNEK
- 50 VND0.6023 SNEK
- 100 VND1.204 SNEK
- 1,000 VND12.046 SNEK
- 5,000 VND60.23 SNEK
- 10,000 VND120.4 SNEK
Yukarıdaki tablo, 1 VND ile 10.000 VND arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Vietnamese Dong ile SNEK (VND ile SNEK) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan VND tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar SNEK alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
SNEK (SNEK), şu anda ₫ 83.01 VND seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -2.73% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₫3.78B olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₫6.20T VND şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel SNEK Fiyatı sayfamıza göz atın.
1,965.93T VND
Dolaşım Arzı
3.78B
24 Saatlik İşlem Hacmi
6.20T VND
Piyasa Değeri
-2.73%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₫ 0.0033936
24 sa Yüksek
₫ 0.0029436
24 sa Düşük
Yukarıdaki SNEK / VND trend grafiği, SNEK kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve VND biriminden SNEK değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut SNEK fiyatını kontrol edin.
SNEK / VND Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 SNEK = 83.01 VND | 1 VND = 0.01204 SNEK
Bugün, 1 SNEK / VND dönüşüm oranı 83.01 VND kurundadır.
5 SNEK satın almak için 415.06 VND gereklidir ve 10 SNEK değeri 830.13 VND olarak hesaplanır.
1 VND, 0.01204 SNEK varlığına dönüştürülebilir.
50 VND, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.6023 SNEK varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 SNEK / VND karşısındaki dönüşüm oranı -19.11% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -2.73% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 89.33891744384802 VND, en düşük seviye ise 77.49234953668996 VND olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 SNEK değeri 112.45025514539039 VND idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -26.18% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde SNEK, -21.526530172629222 VND oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -20.60% oranında bir değişime yol açtı.
SNEK (SNEK) Hakkında Her Şey
Artık SNEK (SNEK) fiyatını hesapladığınıza göre, SNEK hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. SNEK geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), SNEK nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
SNEK / VND Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, SNEK (SNEK), 77.49234953668996 VND ile 89.33891744384802 VND arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 53.559649793584626 VND ile 107.69846512929699 VND arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı SNEK / VND fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|En Düşük
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|Ortalama
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|Volatilite
|+13.16%
|+52.90%
|+64.04%
|+101.46%
|Değişim
|-6.96%
|-18.88%
|-26.17%
|-19.31%
2026 ve 2030 Yılları için VND Biriminden SNEK Fiyat Tahmini
SNEK fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel SNEK / VND tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için SNEK Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, SNEK mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₫87.16 VND seviyesine ulaşabilir.
2030 için SNEK Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, SNEK aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₫105.95 VND fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını SNEK Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut SNEK İşlem Çiftleri
SNEK/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, SNEK Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, SNEK varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan SNEK varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden SNEK Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir SNEK Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
SNEK Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze SNEK eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl SNEK satın alınır › veya Hemen başlayın ›
SNEK ve VND için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
SNEK (SNEK) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
SNEK Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.0031533
- 7 Günlük Değişim: -19.11%
- 30 Günlük Trend: -26.18%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
SNEK dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, VND para birimine dönüştürseniz bile, SNEK kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[SNEK Fiyatı] [SNEK / USD]
Vietnamese Dong (VND) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (VND/USD): 0.000037970117517513716
- 7 Günlük Değişim: +0.15%
- 30 Günlük Trend: +0.15%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir VND para birimi, aynı tutarda SNEK almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir VND para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan VND ile güvenli bir şekilde SNEK satın alın.
SNEK ile VND Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
SNEK (SNEK) ile Vietnamese Dong (VND) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. SNEK ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve SNEK varlığının VND karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve VND arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. VND Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler VND varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle VND zayıfladığında, yatırımcılar SNEK gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
SNEK gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda SNEK varlığına yönelik talep artabilir ve bu da VND para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen SNEK Kriptosunu VND Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı SNEK / VND dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl SNEK / VND Dönüşümü Yapılır?
SNEK Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak SNEK kriptosundan VND para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı SNEK / VND Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel SNEK / VND kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. SNEK ve VND hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
SNEK varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl SNEK satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
SNEK / VND dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
SNEK ile VND arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, SNEK varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak VND birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
SNEK ile VND arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
SNEK ile VND arasındaki kur, SNEK ve Vietnamese Dong varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen SNEK / VND kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
SNEK ile VND arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
SNEK ile VND arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda SNEK kriptosunu VND para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
SNEK kriptosundan VND para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
SNEK kriptosunun VND para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle SNEK varlığının VND karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, SNEK ile VND arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, VND para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve SNEK sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
SNEK ile VND arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
SNEK halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da SNEK ile VND arasındaki kuru doğrudan etkiler.
SNEK ile VND kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
SNEK ile VND arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki SNEK ile VND arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya SNEK fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
SNEK ile VND arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak VND piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
SNEK / VND için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
SNEK ve Vietnamese Dong arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
SNEK ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
SNEK kriptosunu VND para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, VND para birimini eşit değerdeki SNEK kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
SNEK / VND dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, SNEK fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, SNEK / VND, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında SNEK ile VND arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak VND para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, SNEK / VND arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
SNEK Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
SNEK Fiyatı
SNEK (SNEK) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
SNEK Fiyat Tahmini
SNEK tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek SNEK fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl SNEK Satın Alınır?
SNEK satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
SNEK/USDT (Spot Alım Satım)
MEXC'nin Spot alım satım platformunda gerçek zamanlı emir gerçekleştirme, geniş kapsamlı likidite ve düşük işlem ücretleri ile SNEK/USDT alım satımını MEXC'de yapın.
Daha Fazla SNEK / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan VND İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de SNEK Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve SNEK satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen SNEK satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.