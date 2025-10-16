SubQuery Network / Solomon Islands Dollar Dönüşüm Tablosu
SQT / SBD Dönüşüm Tablosu
- 1 SQT0.01 SBD
- 2 SQT0.02 SBD
- 3 SQT0.03 SBD
- 4 SQT0.03 SBD
- 5 SQT0.04 SBD
- 6 SQT0.05 SBD
- 7 SQT0.06 SBD
- 8 SQT0.07 SBD
- 9 SQT0.08 SBD
- 10 SQT0.09 SBD
- 50 SQT0.43 SBD
- 100 SQT0.87 SBD
- 1,000 SQT8.65 SBD
- 5,000 SQT43.26 SBD
- 10,000 SQT86.52 SBD
Yukarıdaki tablo, 1 SQT ile 10.000 SQT arasındaki bir aralıkta, SubQuery Network ile Solomon Islands Dollar (SQT ile SBD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son SBD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen SQT tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel SQT / SBD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
SBD / SQT Dönüşüm Tablosu
- 1 SBD115.5 SQT
- 2 SBD231.1 SQT
- 3 SBD346.7 SQT
- 4 SBD462.3 SQT
- 5 SBD577.8 SQT
- 6 SBD693.4 SQT
- 7 SBD809.04 SQT
- 8 SBD924.6 SQT
- 9 SBD1,040 SQT
- 10 SBD1,155 SQT
- 50 SBD5,778 SQT
- 100 SBD11,557 SQT
- 1,000 SBD115,577 SQT
- 5,000 SBD577,887 SQT
- 10,000 SBD1,155,775 SQT
Yukarıdaki tablo, 1 SBD ile 10.000 SBD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Solomon Islands Dollar ile SubQuery Network (SBD ile SQT) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan SBD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar SubQuery Network alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
SubQuery Network (SQT), şu anda SI$ 0.01 SBD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 21.97% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi SI$686.65K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri SI$27.46M SBD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel SubQuery Network Fiyatı sayfamıza göz atın.
26.12B SBD
Dolaşım Arzı
686.65K
24 Saatlik İşlem Hacmi
27.46M SBD
Piyasa Değeri
21.97%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
SI$ 0.001281
24 sa Yüksek
SI$ 0.0007873
24 sa Düşük
Yukarıdaki SQT / SBD trend grafiği, SubQuery Network kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve SBD biriminden SubQuery Network değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut SubQuery Network fiyatını kontrol edin.
SQT / SBD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 SQT = 0.01 SBD | 1 SBD = 115.5 SQT
Bugün, 1 SQT / SBD dönüşüm oranı 0.01 SBD kurundadır.
5 SQT satın almak için 0.04 SBD gereklidir ve 10 SQT değeri 0.09 SBD olarak hesaplanır.
1 SBD, 115.5 SQT varlığına dönüştürülebilir.
50 SBD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 5,778 SQT varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 SQT / SBD karşısındaki dönüşüm oranı +13.63% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 21.97% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.010544637129232525 SBD, en düşük seviye ise 0.0064807125775525115 SBD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 SQT değeri 0.006305380203740917 SBD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +37.21% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde SQT, -0.0007235547257295386 SBD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -7.72% oranında bir değişime yol açtı.
SubQuery Network (SQT) Hakkında Her Şey
Artık SubQuery Network (SQT) fiyatını hesapladığınıza göre, SubQuery Network hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. SQT geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), SubQuery Network nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
SQT / SBD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, SubQuery Network (SQT), 0.0064807125775525115 SBD ile 0.010544637129232525 SBD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.005670726399944017 SBD ile 0.010544637129232525 SBD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı SQT / SBD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|SI$ 0
|SI$ 0
|SI$ 0
|SI$ 0
|En Düşük
|SI$ 0
|SI$ 0
|SI$ 0
|SI$ 0
|Ortalama
|SI$ 0
|SI$ 0
|SI$ 0
|SI$ 0
|Volatilite
|+56.31%
|+64.39%
|+148.76%
|+98.91%
|Değişim
|+27.64%
|+14.31%
|+37.22%
|-8.75%
2026 ve 2030 Yılları için SBD Biriminden SubQuery Network Fiyat Tahmini
SubQuery Network fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel SQT / SBD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için SQT Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, SubQuery Network mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık SI$0.01 SBD seviyesine ulaşabilir.
2030 için SQT Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, SQT aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık SI$0.01 SBD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını SubQuery Network Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
SQT ve SBD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
SubQuery Network (SQT) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
SubQuery Network Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.0010511
- 7 Günlük Değişim: +13.63%
- 30 Günlük Trend: +37.21%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
SQT dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, SBD para birimine dönüştürseniz bile, SQT kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[SQT Fiyatı] [SQT / USD]
Solomon Islands Dollar (SBD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (SBD/USD): 0.12144833454255391
- 7 Günlük Değişim: -0.20%
- 30 Günlük Trend: -0.20%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir SBD para birimi, aynı tutarda SQT almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir SBD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan SBD ile güvenli bir şekilde SQT satın alın.
SQT ile SBD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
SubQuery Network (SQT) ile Solomon Islands Dollar (SBD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. SQT ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve SQT varlığının SBD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve SBD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. SBD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler SBD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle SBD zayıfladığında, yatırımcılar SQT gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
SubQuery Network gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda SQT varlığına yönelik talep artabilir ve bu da SBD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen SQT Kriptosunu SBD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı SQT / SBD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl SQT / SBD Dönüşümü Yapılır?
SQT Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak SQT kriptosundan SBD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı SQT / SBD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel SQT / SBD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. SQT ve SBD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
SQT varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl SQT satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
SQT / SBD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
SQT ile SBD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, SQT varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak SBD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
SQT ile SBD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
SQT ile SBD arasındaki kur, SubQuery Network ve Solomon Islands Dollar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen SQT / SBD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
SQT ile SBD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
SQT ile SBD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda SQT kriptosunu SBD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
SQT kriptosundan SBD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
SQT kriptosunun SBD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle SQT varlığının SBD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, SQT ile SBD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, SBD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve SQT sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
SQT ile SBD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
SubQuery Network halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da SQT ile SBD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
SQT ile SBD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
SQT ile SBD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki SQT ile SBD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya SubQuery Network fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
SQT ile SBD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak SBD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
SQT / SBD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
SubQuery Network ve Solomon Islands Dollar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
SubQuery Network ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
SQT kriptosunu SBD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, SBD para birimini eşit değerdeki SQT kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
SQT / SBD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, SQT fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, SQT / SBD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında SQT ile SBD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak SBD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, SQT / SBD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.