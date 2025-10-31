Stargate Finance / Moldovan Leu Dönüşüm Tablosu
- 1 STG2.32 MDL
- 2 STG4.65 MDL
- 3 STG6.97 MDL
- 4 STG9.30 MDL
- 5 STG11.62 MDL
- 6 STG13.94 MDL
- 7 STG16.27 MDL
- 8 STG18.59 MDL
- 9 STG20.91 MDL
- 10 STG23.24 MDL
- 50 STG116.19 MDL
- 100 STG232.39 MDL
- 1,000 STG2,323.85 MDL
- 5,000 STG11,619.27 MDL
- 10,000 STG23,238.54 MDL
Yukarıdaki tablo, 1 STG ile 10.000 STG arasındaki bir aralıkta, Stargate Finance ile Moldovan Leu (STG ile MDL) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son MDL piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen STG tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel STG / MDL arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
MDL / STG Dönüşüm Tablosu
- 1 MDL0.4303 STG
- 2 MDL0.8606 STG
- 3 MDL1.290 STG
- 4 MDL1.721 STG
- 5 MDL2.151 STG
- 6 MDL2.581 STG
- 7 MDL3.0122 STG
- 8 MDL3.442 STG
- 9 MDL3.872 STG
- 10 MDL4.303 STG
- 50 MDL21.51 STG
- 100 MDL43.031 STG
- 1,000 MDL430.3 STG
- 5,000 MDL2,151 STG
- 10,000 MDL4,303 STG
Yukarıdaki tablo, 1 MDL ile 10.000 MDL arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Moldovan Leu ile Stargate Finance (MDL ile STG) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan MDL tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Stargate Finance alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Stargate Finance (STG), şu anda L 2.32 MDL seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -1.01% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi L7.77M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri L1.54B MDL şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Stargate Finance Fiyatı sayfamıza göz atın.
11.27B MDL
Dolaşım Arzı
7.77M
24 Saatlik İşlem Hacmi
1.54B MDL
Piyasa Değeri
-1.01%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
L 0.1408
24 sa Yüksek
L 0.1355
24 sa Düşük
Yukarıdaki STG / MDL trend grafiği, Stargate Finance kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve MDL biriminden Stargate Finance değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Stargate Finance fiyatını kontrol edin.
STG / MDL Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 STG = 2.32 MDL | 1 MDL = 0.4303 STG
Bugün, 1 STG / MDL dönüşüm oranı 2.32 MDL kurundadır.
5 STG satın almak için 11.62 MDL gereklidir ve 10 STG değeri 23.24 MDL olarak hesaplanır.
1 MDL, 0.4303 STG varlığına dönüştürülebilir.
50 MDL, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 21.51 STG varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 STG / MDL karşısındaki dönüşüm oranı -12.46% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -1.01% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 2.4005769636336347 MDL, en düşük seviye ise 2.310214336451403 MDL olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 STG değeri 3.1899712350557743 MDL idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -27.16% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde STG, -0.24039868740933415 MDL oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -9.38% oranında bir değişime yol açtı.
Stargate Finance (STG) Hakkında Her Şey
Artık Stargate Finance (STG) fiyatını hesapladığınıza göre, Stargate Finance hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. STG geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Stargate Finance nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
STG / MDL Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Stargate Finance (STG), 2.310214336451403 MDL ile 2.4005769636336347 MDL arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 2.310214336451403 MDL ile 2.6870094422490114 MDL arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı STG / MDL fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|L 2.38
|L 2.55
|L 3.75
|L 3.75
|En Düşük
|L 2.21
|L 2.21
|L 1.7
|L 1.7
|Ortalama
|L 2.21
|L 2.38
|L 2.89
|L 2.89
|Volatilite
|+3.87%
|+14.29%
|+60.29%
|+75.00%
|Değişim
|-0.36%
|-11.83%
|-27.15%
|-9.37%
2026 ve 2030 Yılları için MDL Biriminden Stargate Finance Fiyat Tahmini
Stargate Finance fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel STG / MDL tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için STG Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Stargate Finance mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık L2.44 MDL seviyesine ulaşabilir.
2030 için STG Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, STG aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık L2.97 MDL fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Stargate Finance Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Stargate Finance Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Stargate Finance eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Stargate Finance satın alınır › veya Hemen başlayın ›
STG ve MDL için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Stargate Finance (STG) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Stargate Finance Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.1363
- 7 Günlük Değişim: -12.46%
- 30 Günlük Trend: -27.16%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
STG dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, MDL para birimine dönüştürseniz bile, STG kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[STG Fiyatı] [STG / USD]
Moldovan Leu (MDL) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (MDL/USD): 0.05867897203829625
- 7 Günlük Değişim: -1.70%
- 30 Günlük Trend: -1.70%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir MDL para birimi, aynı tutarda STG almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir MDL para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan MDL ile güvenli bir şekilde STG satın alın.
STG ile MDL Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Stargate Finance (STG) ile Moldovan Leu (MDL) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. STG ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve STG varlığının MDL karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve MDL arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. MDL Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler MDL varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle MDL zayıfladığında, yatırımcılar STG gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Stargate Finance gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda STG varlığına yönelik talep artabilir ve bu da MDL para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen STG Kriptosunu MDL Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı STG / MDL dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl STG / MDL Dönüşümü Yapılır?
STG Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak STG kriptosundan MDL para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı STG / MDL Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel STG / MDL kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. STG ve MDL hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
STG varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl STG satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
STG / MDL dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
STG ile MDL arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, STG varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak MDL birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
STG ile MDL arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
STG ile MDL arasındaki kur, Stargate Finance ve Moldovan Leu varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen STG / MDL kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
STG ile MDL arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
STG ile MDL arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda STG kriptosunu MDL para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
STG kriptosundan MDL para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
STG kriptosunun MDL para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle STG varlığının MDL karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, STG ile MDL arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, MDL para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve STG sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
STG ile MDL arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Stargate Finance halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da STG ile MDL arasındaki kuru doğrudan etkiler.
STG ile MDL kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
STG ile MDL arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki STG ile MDL arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Stargate Finance fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
STG ile MDL arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak MDL piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
STG / MDL için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Stargate Finance ve Moldovan Leu arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Stargate Finance ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
STG kriptosunu MDL para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, MDL para birimini eşit değerdeki STG kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
STG / MDL dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, STG fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, STG / MDL, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında STG ile MDL arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak MDL para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, STG / MDL arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.