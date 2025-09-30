Streamflow / Venezuelan Bolívar Dönüşüm Tablosu
STREAM / VES Dönüşüm Tablosu
- 1 STREAM12.05 VES
- 2 STREAM24.09 VES
- 3 STREAM36.14 VES
- 4 STREAM48.18 VES
- 5 STREAM60.23 VES
- 6 STREAM72.28 VES
- 7 STREAM84.32 VES
- 8 STREAM96.37 VES
- 9 STREAM108.41 VES
- 10 STREAM120.46 VES
- 50 STREAM602.30 VES
- 100 STREAM1,204.59 VES
- 1,000 STREAM12,045.92 VES
- 5,000 STREAM60,229.58 VES
- 10,000 STREAM120,459.17 VES
Yukarıdaki tablo, 1 STREAM ile 10.000 STREAM arasındaki bir aralıkta, Streamflow ile Venezuelan Bolívar (STREAM ile VES) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son VES piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen STREAM tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel STREAM / VES arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
VES / STREAM Dönüşüm Tablosu
- 1 VES0.08301 STREAM
- 2 VES0.1660 STREAM
- 3 VES0.2490 STREAM
- 4 VES0.3320 STREAM
- 5 VES0.4150 STREAM
- 6 VES0.4980 STREAM
- 7 VES0.5811 STREAM
- 8 VES0.6641 STREAM
- 9 VES0.7471 STREAM
- 10 VES0.8301 STREAM
- 50 VES4.150 STREAM
- 100 VES8.301 STREAM
- 1,000 VES83.015 STREAM
- 5,000 VES415.07 STREAM
- 10,000 VES830.1 STREAM
Yukarıdaki tablo, 1 VES ile 10.000 VES arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Venezuelan Bolívar ile Streamflow (VES ile STREAM) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan VES tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Streamflow alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Streamflow (STREAM), şu anda Bs.S 12.05 VES seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 1.23% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi Bs.S17.63M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri Bs.S1.63B VES şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Streamflow Fiyatı sayfamıza göz atın.
25.58B VES
Dolaşım Arzı
17.63M
24 Saatlik İşlem Hacmi
1.63B VES
Piyasa Değeri
1.23%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
Bs.S 0.0638
24 sa Yüksek
Bs.S 0.06206
24 sa Düşük
Yukarıdaki STREAM / VES trend grafiği, Streamflow kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve VES biriminden Streamflow değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Streamflow fiyatını kontrol edin.
STREAM / VES Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 STREAM = 12.05 VES | 1 VES = 0.08301 STREAM
Bugün, 1 STREAM / VES dönüşüm oranı 12.05 VES kurundadır.
5 STREAM satın almak için 60.23 VES gereklidir ve 10 STREAM değeri 120.46 VES olarak hesaplanır.
1 VES, 0.08301 STREAM varlığına dönüştürülebilir.
50 VES, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 4.150 STREAM varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 STREAM / VES karşısındaki dönüşüm oranı +8.45% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 1.23% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 12.05347363712692 VES, en düşük seviye ise 11.724742537932551 VES olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 STREAM değeri 10.264345183465606 VES idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +17.36% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde STREAM, 0.6763547902964636 VES oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +5.95% oranında bir değişime yol açtı.
Streamflow (STREAM) Hakkında Her Şey
Streamflow (STREAM) Hakkında Her Şey

Artık Streamflow (STREAM) fiyatını hesapladığınıza göre, Streamflow hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. STREAM geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
STREAM / VES Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Streamflow (STREAM), 11.724742537932551 VES ile 12.05347363712692 VES arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 11.089951449833077 VES ile 12.05347363712692 VES arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı STREAM / VES fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|Bs.S 11.33
|Bs.S 11.33
|Bs.S 11.33
|Bs.S 11.33
|En Düşük
|Bs.S 11.33
|Bs.S 9.44
|Bs.S 9.44
|Bs.S 5.66
|Ortalama
|Bs.S 11.33
|Bs.S 11.33
|Bs.S 9.44
|Bs.S 9.44
|Volatilite
|+2.75%
|+8.68%
|+22.76%
|+41.16%
|Değişim
|+2.59%
|+8.49%
|+17.36%
|+5.97%
2026 ve 2030 Yılları için VES Biriminden Streamflow Fiyat Tahmini
Streamflow fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel STREAM / VES tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için STREAM Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Streamflow mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık Bs.S12.65 VES seviyesine ulaşabilir.
2030 için STREAM Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, STREAM aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık Bs.S15.37 VES fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Streamflow Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut STREAM İşlem Çiftleri
STREAM/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, STREAM Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Streamflow varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan STREAM varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
STREAMERUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden STREAM Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Streamflow Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Streamflow Satın Almayı Öğrenin
STREAM ve VES için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Streamflow (STREAM) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Streamflow Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.06376
- 7 Günlük Değişim: +8.45%
- 30 Günlük Trend: +17.36%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
STREAM dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, VES para birimine dönüştürseniz bile, STREAM kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
Venezuelan Bolívar (VES) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (VES/USD): 0.005290646282864668
- 7 Günlük Değişim: -22.18%
- 30 Günlük Trend: -22.18%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir VES para birimi, aynı tutarda STREAM almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir VES para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
STREAM ile VES Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Streamflow (STREAM) ile Venezuelan Bolívar (VES) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. STREAM ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve STREAM varlığının VES karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve VES arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. VES Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler VES varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle VES zayıfladığında, yatırımcılar STREAM gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Streamflow gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda STREAM varlığına yönelik talep artabilir ve bu da VES para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Nasıl STREAM / VES Dönüşümü Yapılır?
STREAM Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak STREAM kriptosundan VES para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı STREAM / VES Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel STREAM / VES kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. STREAM ve VES hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
Sıkça Sorulan Sorular
STREAM / VES dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
STREAM ile VES arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, STREAM varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak VES birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
STREAM ile VES arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
STREAM ile VES arasındaki kur, Streamflow ve Venezuelan Bolívar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen STREAM / VES kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
STREAM ile VES arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
STREAM ile VES arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda STREAM kriptosunu VES para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
STREAM kriptosundan VES para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
STREAM kriptosunun VES para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle STREAM varlığının VES karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, STREAM ile VES arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, VES para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve STREAM sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
STREAM ile VES arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Streamflow halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da STREAM ile VES arasındaki kuru doğrudan etkiler.
STREAM ile VES kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
STREAM ile VES arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki STREAM ile VES arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Streamflow fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
STREAM ile VES arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak VES piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
STREAM / VES için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Streamflow ve Venezuelan Bolívar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Streamflow ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
STREAM kriptosunu VES para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, VES para birimini eşit değerdeki STREAM kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
STREAM / VES dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, STREAM fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, STREAM / VES, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında STREAM ile VES arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak VES para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, STREAM / VES arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Daha Fazla Streamflow / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan VES İtibari Parasına Dönüşüm
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.