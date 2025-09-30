StreamCoin / Canadian Dollar Dönüşüm Tablosu
STRM / CAD Dönüşüm Tablosu
- 1 STRM0.00 CAD
- 2 STRM0.00 CAD
- 3 STRM0.01 CAD
- 4 STRM0.01 CAD
- 5 STRM0.01 CAD
- 6 STRM0.01 CAD
- 7 STRM0.02 CAD
- 8 STRM0.02 CAD
- 9 STRM0.02 CAD
- 10 STRM0.02 CAD
- 50 STRM0.11 CAD
- 100 STRM0.22 CAD
- 1,000 STRM2.22 CAD
- 5,000 STRM11.10 CAD
- 10,000 STRM22.21 CAD
Yukarıdaki tablo, 1 STRM ile 10.000 STRM arasındaki bir aralıkta, StreamCoin ile Canadian Dollar (STRM ile CAD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son CAD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen STRM tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel STRM / CAD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
CAD / STRM Dönüşüm Tablosu
- 1 CAD450.3 STRM
- 2 CAD900.6 STRM
- 3 CAD1,350 STRM
- 4 CAD1,801 STRM
- 5 CAD2,251 STRM
- 6 CAD2,701 STRM
- 7 CAD3,152 STRM
- 8 CAD3,602 STRM
- 9 CAD4,052 STRM
- 10 CAD4,503 STRM
- 50 CAD22,516 STRM
- 100 CAD45,032 STRM
- 1,000 CAD450,325 STRM
- 5,000 CAD2,251,628 STRM
- 10,000 CAD4,503,257 STRM
Yukarıdaki tablo, 1 CAD ile 10.000 CAD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Canadian Dollar ile StreamCoin (CAD ile STRM) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan CAD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar StreamCoin alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
StreamCoin (STRM), şu anda C$ 0.00 CAD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -2.99% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi C$138.77K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri C$3.31M CAD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel StreamCoin Fiyatı sayfamıza göz atın.
2.08B CAD
Dolaşım Arzı
138.77K
24 Saatlik İşlem Hacmi
3.31M CAD
Piyasa Değeri
-2.99%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
C$ 0.0017743
24 sa Yüksek
C$ 0.0015213
24 sa Düşük
Yukarıdaki STRM / CAD trend grafiği, StreamCoin kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve CAD biriminden StreamCoin değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut StreamCoin fiyatını kontrol edin.
STRM / CAD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 STRM = 0.00 CAD | 1 CAD = 450.3 STRM
Bugün, 1 STRM / CAD dönüşüm oranı 0.00 CAD kurundadır.
5 STRM satın almak için 0.01 CAD gereklidir ve 10 STRM değeri 0.02 CAD olarak hesaplanır.
1 CAD, 450.3 STRM varlığına dönüştürülebilir.
50 CAD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 22,516 STRM varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 STRM / CAD karşısındaki dönüşüm oranı -5.40% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -2.99% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.002476608609539612 CAD, en düşük seviye ise 0.0021234654104112113 CAD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 STRM değeri 0.0014570995477080544 CAD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +52.39% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde STRM, 0.0004387071442136618 CAD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +24.61% oranında bir değişime yol açtı.
StreamCoin (STRM) Hakkında Her Şey
Artık StreamCoin (STRM) fiyatını hesapladığınıza göre, StreamCoin hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. STRM geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), StreamCoin nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
STRM / CAD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, StreamCoin (STRM), 0.0021234654104112113 CAD ile 0.002476608609539612 CAD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.0021234654104112113 CAD ile 0.003042893968774364 CAD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı STRM / CAD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|C$ 0
|C$ 0
|C$ 0
|C$ 0
|En Düşük
|C$ 0
|C$ 0
|C$ 0
|C$ 0
|Ortalama
|C$ 0
|C$ 0
|C$ 0
|C$ 0
|Volatilite
|+14.65%
|+39.17%
|+112.04%
|+99.29%
|Değişim
|-7.88%
|-5.40%
|+52.38%
|+25.82%
2026 ve 2030 Yılları için CAD Biriminden StreamCoin Fiyat Tahmini
StreamCoin fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel STRM / CAD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için STRM Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, StreamCoin mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık C$0.00 CAD seviyesine ulaşabilir.
2030 için STRM Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, STRM aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık C$0.00 CAD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını StreamCoin Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
STRM ve CAD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
StreamCoin (STRM) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
StreamCoin Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.0015909
- 7 Günlük Değişim: -5.40%
- 30 Günlük Trend: +52.39%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
STRM dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, CAD para birimine dönüştürseniz bile, STRM kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[STRM Fiyatı] [STRM / USD]
Canadian Dollar (CAD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (CAD/USD): 0.7160938512601461
- 7 Günlük Değişim: -0.84%
- 30 Günlük Trend: -0.84%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir CAD para birimi, aynı tutarda STRM almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir CAD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan CAD ile güvenli bir şekilde STRM satın alın.
STRM ile CAD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
StreamCoin (STRM) ile Canadian Dollar (CAD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. STRM ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve STRM varlığının CAD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve CAD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. CAD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler CAD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle CAD zayıfladığında, yatırımcılar STRM gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
StreamCoin gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda STRM varlığına yönelik talep artabilir ve bu da CAD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen STRM Kriptosunu CAD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı STRM / CAD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl STRM / CAD Dönüşümü Yapılır?
STRM Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak STRM kriptosundan CAD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı STRM / CAD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel STRM / CAD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. STRM ve CAD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
STRM varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl STRM satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
STRM / CAD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
STRM ile CAD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, STRM varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak CAD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
STRM ile CAD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
STRM ile CAD arasındaki kur, StreamCoin ve Canadian Dollar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen STRM / CAD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
STRM ile CAD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
STRM ile CAD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda STRM kriptosunu CAD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
STRM kriptosundan CAD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
STRM kriptosunun CAD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle STRM varlığının CAD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, STRM ile CAD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, CAD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve STRM sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
STRM ile CAD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
StreamCoin halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da STRM ile CAD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
STRM ile CAD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
STRM ile CAD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki STRM ile CAD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya StreamCoin fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
STRM ile CAD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak CAD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
STRM / CAD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
StreamCoin ve Canadian Dollar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
StreamCoin ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
STRM kriptosunu CAD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, CAD para birimini eşit değerdeki STRM kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
STRM / CAD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, STRM fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, STRM / CAD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında STRM ile CAD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak CAD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, STRM / CAD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.