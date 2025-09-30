Syscoin / Icelandic Króna Dönüşüm Tablosu
SYS / ISK Dönüşüm Tablosu
- 1 SYS4.23 ISK
- 2 SYS8.45 ISK
- 3 SYS12.68 ISK
- 4 SYS16.90 ISK
- 5 SYS21.13 ISK
- 6 SYS25.36 ISK
- 7 SYS29.58 ISK
- 8 SYS33.81 ISK
- 9 SYS38.03 ISK
- 10 SYS42.26 ISK
- 50 SYS211.30 ISK
- 100 SYS422.59 ISK
- 1,000 SYS4,225.92 ISK
- 5,000 SYS21,129.61 ISK
- 10,000 SYS42,259.22 ISK
Yukarıdaki tablo, 1 SYS ile 10.000 SYS arasındaki bir aralıkta, Syscoin ile Icelandic Króna (SYS ile ISK) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son ISK piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen SYS tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel SYS / ISK arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
ISK / SYS Dönüşüm Tablosu
- 1 ISK0.2366 SYS
- 2 ISK0.4732 SYS
- 3 ISK0.7099 SYS
- 4 ISK0.9465 SYS
- 5 ISK1.183 SYS
- 6 ISK1.419 SYS
- 7 ISK1.656 SYS
- 8 ISK1.893 SYS
- 9 ISK2.129 SYS
- 10 ISK2.366 SYS
- 50 ISK11.83 SYS
- 100 ISK23.66 SYS
- 1,000 ISK236.6 SYS
- 5,000 ISK1,183 SYS
- 10,000 ISK2,366 SYS
Yukarıdaki tablo, 1 ISK ile 10.000 ISK arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Icelandic Króna ile Syscoin (ISK ile SYS) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan ISK tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Syscoin alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Syscoin (SYS), şu anda Íkr 4.23 ISK seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -1.64% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi Íkr39.80M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri Íkr3.54B ISK şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Syscoin Fiyatı sayfamıza göz atın.
102.06B ISK
Dolaşım Arzı
39.80M
24 Saatlik İşlem Hacmi
3.54B ISK
Piyasa Değeri
-1.64%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
Íkr 0.03749
24 sa Yüksek
Íkr 0.03389
24 sa Düşük
Yukarıdaki SYS / ISK trend grafiği, Syscoin kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve ISK biriminden Syscoin değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Syscoin fiyatını kontrol edin.
SYS / ISK Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 SYS = 4.23 ISK | 1 ISK = 0.2366 SYS
Bugün, 1 SYS / ISK dönüşüm oranı 4.23 ISK kurundadır.
5 SYS satın almak için 21.13 ISK gereklidir ve 10 SYS değeri 42.26 ISK olarak hesaplanır.
1 ISK, 0.2366 SYS varlığına dönüştürülebilir.
50 ISK, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 11.83 SYS varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 SYS / ISK karşısındaki dönüşüm oranı +1.40% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -1.64% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 4.561756983007137 ISK, en düşük seviye ise 4.123711500509787 ISK olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 SYS değeri 4.790514068311309 ISK idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -11.80% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde SYS, -0.33583486991463585 ISK oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -7.37% oranında bir değişime yol açtı.
Syscoin (SYS) Hakkında Her Şey
Artık Syscoin (SYS) fiyatını hesapladığınıza göre, Syscoin hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. SYS geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Syscoin nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
SYS / ISK Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Syscoin (SYS), 4.123711500509787 ISK ile 4.561756983007137 ISK arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 4.123711500509787 ISK ile 4.813633135443114 ISK arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı SYS / ISK fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|Íkr 3.65
|Íkr 3.65
|Íkr 4.86
|Íkr 7.3
|En Düşük
|Íkr 3.65
|Íkr 3.65
|Íkr 3.65
|Íkr 3.65
|Ortalama
|Íkr 3.65
|Íkr 3.65
|Íkr 3.65
|Íkr 4.86
|Volatilite
|+9.80%
|+16.56%
|+35.43%
|+82.36%
|Değişim
|-5.41%
|+1.55%
|-11.66%
|-7.23%
2026 ve 2030 Yılları için ISK Biriminden Syscoin Fiyat Tahmini
Syscoin fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel SYS / ISK tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için SYS Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Syscoin mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık Íkr4.44 ISK seviyesine ulaşabilir.
2030 için SYS Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, SYS aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık Íkr5.39 ISK fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Syscoin Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut SYS İşlem Çiftleri
SYS/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, SYS Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Syscoin varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan SYS varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
SYSUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden SYS Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Syscoin Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Syscoin Satın Almayı Öğrenin
SYS ve ISK için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Syscoin (SYS) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Syscoin Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.03473
- 7 Günlük Değişim: +1.40%
- 30 Günlük Trend: -11.80%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
SYS dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, ISK para birimine dönüştürseniz bile, SYS kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[SYS Fiyatı] [SYS / USD]
Icelandic Króna (ISK) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (ISK/USD): 0.008214874433261974
- 7 Günlük Değişim: +0.66%
- 30 Günlük Trend: +0.66%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir ISK para birimi, aynı tutarda SYS almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir ISK para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
SYS ile ISK Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Syscoin (SYS) ile Icelandic Króna (ISK) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. SYS ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve SYS varlığının ISK karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve ISK arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. ISK Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler ISK varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle ISK zayıfladığında, yatırımcılar SYS gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Syscoin gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda SYS varlığına yönelik talep artabilir ve bu da ISK para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen SYS Kriptosunu ISK Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı SYS / ISK dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl SYS / ISK Dönüşümü Yapılır?
SYS Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak SYS kriptosundan ISK para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı SYS / ISK Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel SYS / ISK kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. SYS ve ISK hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
Sıkça Sorulan Sorular
SYS / ISK dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
SYS ile ISK arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, SYS varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak ISK birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
SYS ile ISK arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
SYS ile ISK arasındaki kur, Syscoin ve Icelandic Króna varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen SYS / ISK kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
SYS ile ISK arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
SYS ile ISK arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda SYS kriptosunu ISK para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
SYS kriptosundan ISK para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
SYS kriptosunun ISK para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle SYS varlığının ISK karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, SYS ile ISK arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, ISK para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve SYS sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
SYS ile ISK arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Syscoin halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da SYS ile ISK arasındaki kuru doğrudan etkiler.
SYS ile ISK kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
SYS ile ISK arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki SYS ile ISK arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Syscoin fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
SYS ile ISK arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak ISK piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
SYS / ISK için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Syscoin ve Icelandic Króna arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Syscoin ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
SYS kriptosunu ISK para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, ISK para birimini eşit değerdeki SYS kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
SYS / ISK dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, SYS fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, SYS / ISK, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında SYS ile ISK arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak ISK para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, SYS / ISK arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.