Threshold / Mauritian Rupee Dönüşüm Tablosu
T / MUR Dönüşüm Tablosu
- 1 T0.55 MUR
- 2 T1.11 MUR
- 3 T1.66 MUR
- 4 T2.22 MUR
- 5 T2.77 MUR
- 6 T3.32 MUR
- 7 T3.88 MUR
- 8 T4.43 MUR
- 9 T4.99 MUR
- 10 T5.54 MUR
- 50 T27.69 MUR
- 100 T55.39 MUR
- 1,000 T553.90 MUR
- 5,000 T2,769.48 MUR
- 10,000 T5,538.96 MUR
Yukarıdaki tablo, 1 T ile 10.000 T arasındaki bir aralıkta, Threshold ile Mauritian Rupee (T ile MUR) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son MUR piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen T tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel T / MUR arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
MUR / T Dönüşüm Tablosu
- 1 MUR1.805 T
- 2 MUR3.610 T
- 3 MUR5.416 T
- 4 MUR7.221 T
- 5 MUR9.0269 T
- 6 MUR10.83 T
- 7 MUR12.63 T
- 8 MUR14.44 T
- 9 MUR16.24 T
- 10 MUR18.053 T
- 50 MUR90.26 T
- 100 MUR180.5 T
- 1,000 MUR1,805 T
- 5,000 MUR9,026 T
- 10,000 MUR18,053 T
Yukarıdaki tablo, 1 MUR ile 10.000 MUR arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Mauritian Rupee ile Threshold (MUR ile T) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan MUR tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Threshold alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Threshold (T), şu anda Rs 0.55 MUR seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -1.68% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi Rs16.11M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri Rs5.97B MUR şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Threshold Fiyatı sayfamıza göz atın.
487.21B MUR
Dolaşım Arzı
16.11M
24 Saatlik İşlem Hacmi
5.97B MUR
Piyasa Değeri
-1.68%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
Rs 0.01309
24 sa Yüksek
Rs 0.01223
24 sa Düşük
Yukarıdaki T / MUR trend grafiği, Threshold kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve MUR biriminden Threshold değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Threshold fiyatını kontrol edin.
T / MUR Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 T = 0.55 MUR | 1 MUR = 1.805 T
Bugün, 1 T / MUR dönüşüm oranı 0.55 MUR kurundadır.
5 T satın almak için 2.77 MUR gereklidir ve 10 T değeri 5.54 MUR olarak hesaplanır.
1 MUR, 1.805 T varlığına dönüştürülebilir.
50 MUR, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 90.26 T varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 T / MUR karşısındaki dönüşüm oranı -19.56% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -1.68% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.5913941854476755 MUR, en düşük seviye ise 0.5525401747918313 MUR olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 T değeri 0.7639782792910766 MUR idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -27.50% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde T, -0.2728816562340688 MUR oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -33.01% oranında bir değişime yol açtı.
Threshold (T) Hakkında Her Şey
Artık Threshold (T) fiyatını hesapladığınıza göre, Threshold hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. T geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Threshold nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
T / MUR Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Threshold (T), 0.5525401747918313 MUR ile 0.5913941854476755 MUR arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.45992305636801656 MUR ile 0.7020829367346736 MUR arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı T / MUR fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|Rs 0.45
|Rs 0.45
|Rs 0.45
|Rs 0.9
|En Düşük
|Rs 0.45
|Rs 0.45
|Rs 0.45
|Rs 0.45
|Ortalama
|Rs 0.45
|Rs 0.45
|Rs 0.45
|Rs 0.45
|Volatilite
|+6.78%
|+35.17%
|+43.76%
|+61.37%
|Değişim
|-3.46%
|-19.61%
|-27.55%
|-33.06%
2026 ve 2030 Yılları için MUR Biriminden Threshold Fiyat Tahmini
Threshold fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel T / MUR tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için T Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Threshold mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık Rs0.58 MUR seviyesine ulaşabilir.
2030 için T Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, T aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık Rs0.71 MUR fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Threshold Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut T İşlem Çiftleri
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden T Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Threshold Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Threshold Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Threshold eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Threshold satın alınır › veya Hemen başlayın ›
T ve MUR için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Threshold (T) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Threshold Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.01226
- 7 Günlük Değişim: -19.56%
- 30 Günlük Trend: -27.50%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
T dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, MUR para birimine dönüştürseniz bile, T kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
Mauritian Rupee (MUR) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (MUR/USD): 0.022125508184203353
- 7 Günlük Değişim: +0.14%
- 30 Günlük Trend: +0.14%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir MUR para birimi, aynı tutarda T almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir MUR para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
T ile MUR Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Threshold (T) ile Mauritian Rupee (MUR) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. T ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve T varlığının MUR karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve MUR arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. MUR Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler MUR varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle MUR zayıfladığında, yatırımcılar T gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Threshold gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda T varlığına yönelik talep artabilir ve bu da MUR para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen T Kriptosunu MUR Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı T / MUR dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl T / MUR Dönüşümü Yapılır?
T Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak T kriptosundan MUR para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı T / MUR Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel T / MUR kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. T ve MUR hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
T varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl T satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
T / MUR dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
T ile MUR arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, T varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak MUR birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
T ile MUR arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
T ile MUR arasındaki kur, Threshold ve Mauritian Rupee varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen T / MUR kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
T ile MUR arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
T ile MUR arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda T kriptosunu MUR para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
T kriptosundan MUR para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
T kriptosunun MUR para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle T varlığının MUR karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, T ile MUR arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, MUR para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve T sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
T ile MUR arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Threshold halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da T ile MUR arasındaki kuru doğrudan etkiler.
T ile MUR kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
T ile MUR arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki T ile MUR arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Threshold fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
T ile MUR arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak MUR piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
T / MUR için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Threshold ve Mauritian Rupee arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Threshold ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
T kriptosunu MUR para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, MUR para birimini eşit değerdeki T kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
T / MUR dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, T fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, T / MUR, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında T ile MUR arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak MUR para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, T / MUR arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Threshold Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Threshold Fiyatı
Threshold (T) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
Threshold Fiyat Tahmini
T tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek Threshold fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl Threshold Satın Alınır?
Threshold satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
T/USDT (Spot Alım Satım)
MEXC'nin Spot alım satım platformunda gerçek zamanlı emir gerçekleştirme, geniş kapsamlı likidite ve düşük işlem ücretleri ile T/USDT alım satımını MEXC'de yapın.
Daha Fazla Threshold / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan MUR İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de Threshold Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Threshold satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Threshold satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.