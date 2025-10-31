Taiko / Algerian Dinar Dönüşüm Tablosu
TAIKO / DZD Dönüşüm Tablosu
- 1 TAIKO31.39 DZD
- 2 TAIKO62.78 DZD
- 3 TAIKO94.17 DZD
- 4 TAIKO125.56 DZD
- 5 TAIKO156.95 DZD
- 6 TAIKO188.34 DZD
- 7 TAIKO219.73 DZD
- 8 TAIKO251.12 DZD
- 9 TAIKO282.51 DZD
- 10 TAIKO313.90 DZD
- 50 TAIKO1,569.51 DZD
- 100 TAIKO3,139.03 DZD
- 1,000 TAIKO31,390.27 DZD
- 5,000 TAIKO156,951.33 DZD
- 10,000 TAIKO313,902.67 DZD
Yukarıdaki tablo, 1 TAIKO ile 10.000 TAIKO arasındaki bir aralıkta, Taiko ile Algerian Dinar (TAIKO ile DZD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son DZD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen TAIKO tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel TAIKO / DZD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
DZD / TAIKO Dönüşüm Tablosu
- 1 DZD0.03185 TAIKO
- 2 DZD0.06371 TAIKO
- 3 DZD0.09557 TAIKO
- 4 DZD0.1274 TAIKO
- 5 DZD0.1592 TAIKO
- 6 DZD0.1911 TAIKO
- 7 DZD0.2229 TAIKO
- 8 DZD0.2548 TAIKO
- 9 DZD0.2867 TAIKO
- 10 DZD0.3185 TAIKO
- 50 DZD1.592 TAIKO
- 100 DZD3.185 TAIKO
- 1,000 DZD31.85 TAIKO
- 5,000 DZD159.2 TAIKO
- 10,000 DZD318.5 TAIKO
Yukarıdaki tablo, 1 DZD ile 10.000 DZD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Algerian Dinar ile Taiko (DZD ile TAIKO) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan DZD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Taiko alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Taiko (TAIKO), şu anda دج 31.39 DZD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.16% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi دج12.96M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri دج5.87B DZD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Taiko Fiyatı sayfamıza göz atın.
24.31B DZD
Dolaşım Arzı
12.96M
24 Saatlik İşlem Hacmi
5.87B DZD
Piyasa Değeri
0.16%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
دج 0.2445
24 sa Yüksek
دج 0.2358
24 sa Düşük
Yukarıdaki TAIKO / DZD trend grafiği, Taiko kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve DZD biriminden Taiko değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Taiko fiyatını kontrol edin.
TAIKO / DZD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 TAIKO = 31.39 DZD | 1 DZD = 0.03185 TAIKO
Bugün, 1 TAIKO / DZD dönüşüm oranı 31.39 DZD kurundadır.
5 TAIKO satın almak için 156.95 DZD gereklidir ve 10 TAIKO değeri 313.90 DZD olarak hesaplanır.
1 DZD, 0.03185 TAIKO varlığına dönüştürülebilir.
50 DZD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 1.592 TAIKO varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 TAIKO / DZD karşısındaki dönüşüm oranı -6.40% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.16% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 31.7933729827738 DZD, en düşük seviye ise 30.662075048417435 DZD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 TAIKO değeri 48.02164679974791 DZD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -34.64% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde TAIKO, -22.83401347965268 DZD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -42.12% oranında bir değişime yol açtı.
Taiko (TAIKO) Hakkında Her Şey
Artık Taiko (TAIKO) fiyatını hesapladığınıza göre, Taiko hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. TAIKO geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin.
TAIKO / DZD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Taiko (TAIKO), 30.662075048417435 DZD ile 31.7933729827738 DZD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 30.375999708695133 DZD ile 36.214537323936625 DZD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı TAIKO / DZD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|دج 31.2
|دج 35.1
|دج 49.41
|دج 71.51
|En Düşük
|دج 29.9
|دج 29.9
|دج 28.6
|دج 28.6
|Ortalama
|دج 31.2
|دج 32.5
|دج 37.7
|دج 48.11
|Volatilite
|+3.62%
|+17.49%
|+42.54%
|+77.81%
|Değişim
|+0.17%
|-6.15%
|-34.76%
|-42.20%
2026 ve 2030 Yılları için DZD Biriminden Taiko Fiyat Tahmini
Taiko fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel TAIKO / DZD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için TAIKO Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Taiko mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık دج32.96 DZD seviyesine ulaşabilir.
2030 için TAIKO Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, TAIKO aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık دج40.06 DZD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Taiko Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Taiko Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Taiko eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Taiko satın alınır › veya Hemen başlayın ›
TAIKO ve DZD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Taiko (TAIKO) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Taiko Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.2414
- 7 Günlük Değişim: -6.40%
- 30 Günlük Trend: -34.64%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
TAIKO dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, DZD para birimine dönüştürseniz bile, TAIKO kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[TAIKO Fiyatı] [TAIKO / USD]
Algerian Dinar (DZD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (DZD/USD): 0.007693051373666252
- 7 Günlük Değişim: -0.35%
- 30 Günlük Trend: -0.35%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir DZD para birimi, aynı tutarda TAIKO almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir DZD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan DZD ile güvenli bir şekilde TAIKO satın alın.
TAIKO ile DZD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Taiko (TAIKO) ile Algerian Dinar (DZD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. TAIKO ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve TAIKO varlığının DZD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve DZD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. DZD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler DZD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle DZD zayıfladığında, yatırımcılar TAIKO gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Taiko gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda TAIKO varlığına yönelik talep artabilir ve bu da DZD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen TAIKO Kriptosunu DZD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı TAIKO / DZD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl TAIKO / DZD Dönüşümü Yapılır?
TAIKO Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak TAIKO kriptosundan DZD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı TAIKO / DZD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel TAIKO / DZD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. TAIKO ve DZD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
TAIKO varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl TAIKO satın alabileceğinizi öğrenin.
Sıkça Sorulan Sorular
TAIKO / DZD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
TAIKO ile DZD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, TAIKO varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak DZD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
TAIKO ile DZD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
TAIKO ile DZD arasındaki kur, Taiko ve Algerian Dinar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen TAIKO / DZD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
TAIKO ile DZD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
TAIKO ile DZD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda TAIKO kriptosunu DZD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
TAIKO kriptosundan DZD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
TAIKO kriptosunun DZD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle TAIKO varlığının DZD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, TAIKO ile DZD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, DZD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve TAIKO sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
TAIKO ile DZD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Taiko halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da TAIKO ile DZD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
TAIKO ile DZD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
TAIKO ile DZD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki TAIKO ile DZD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Taiko fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
TAIKO ile DZD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak DZD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
TAIKO / DZD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Taiko ve Algerian Dinar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Taiko ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
TAIKO kriptosunu DZD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, DZD para birimini eşit değerdeki TAIKO kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
TAIKO / DZD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, TAIKO fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, TAIKO / DZD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında TAIKO ile DZD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak DZD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, TAIKO / DZD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.