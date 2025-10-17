Unstable Tether / North Korean Won Dönüşüm Tablosu
USDUT / KPW Dönüşüm Tablosu
- 1 USDUT0.16 KPW
- 2 USDUT0.31 KPW
- 3 USDUT0.47 KPW
- 4 USDUT0.62 KPW
- 5 USDUT0.78 KPW
- 6 USDUT0.93 KPW
- 7 USDUT1.09 KPW
- 8 USDUT1.24 KPW
- 9 USDUT1.40 KPW
- 10 USDUT1.55 KPW
- 50 USDUT7.77 KPW
- 100 USDUT15.54 KPW
- 1,000 USDUT155.41 KPW
- 5,000 USDUT777.06 KPW
- 10,000 USDUT1,554.12 KPW
Yukarıdaki tablo, 1 USDUT ile 10.000 USDUT arasındaki bir aralıkta, Unstable Tether ile North Korean Won (USDUT ile KPW) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son KPW piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen USDUT tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel USDUT / KPW arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
KPW / USDUT Dönüşüm Tablosu
- 1 KPW6.434 USDUT
- 2 KPW12.86 USDUT
- 3 KPW19.30 USDUT
- 4 KPW25.73 USDUT
- 5 KPW32.17 USDUT
- 6 KPW38.60 USDUT
- 7 KPW45.041 USDUT
- 8 KPW51.47 USDUT
- 9 KPW57.91 USDUT
- 10 KPW64.34 USDUT
- 50 KPW321.7 USDUT
- 100 KPW643.4 USDUT
- 1,000 KPW6,434 USDUT
- 5,000 KPW32,172 USDUT
- 10,000 KPW64,345 USDUT
Yukarıdaki tablo, 1 KPW ile 10.000 KPW arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı North Korean Won ile Unstable Tether (KPW ile USDUT) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan KPW tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Unstable Tether alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Unstable Tether (USDUT), şu anda ₩ 0.16 KPW seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -8.47% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₩49.74M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₩-- şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Unstable Tether Fiyatı sayfamıza göz atın.
--
Dolaşım Arzı
49.74M
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
-8.47%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₩ 0.0002096
24 sa Yüksek
₩ 0.0001723
24 sa Düşük
Yukarıdaki USDUT / KPW trend grafiği, Unstable Tether kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve KPW biriminden Unstable Tether değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Unstable Tether fiyatını kontrol edin.
USDUT / KPW Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 USDUT = 0.16 KPW | 1 KPW = 6.434 USDUT
Bugün, 1 USDUT / KPW dönüşüm oranı 0.16 KPW kurundadır.
5 USDUT satın almak için 0.78 KPW gereklidir ve 10 USDUT değeri 1.55 KPW olarak hesaplanır.
1 KPW, 6.434 USDUT varlığına dönüştürülebilir.
50 KPW, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 321.7 USDUT varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 USDUT / KPW karşısındaki dönüşüm oranı -35.95% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -8.47% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.18861757498390097 KPW, en düşük seviye ise 0.15505156569525827 KPW olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 USDUT değeri 0.8647971830130192 KPW idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -82.03% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde USDUT, -1.6443744979393236 KPW oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -91.37% oranında bir değişime yol açtı.
Unstable Tether (USDUT) Hakkında Her Şey
Artık Unstable Tether (USDUT) fiyatını hesapladığınıza göre, Unstable Tether hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. USDUT geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Unstable Tether nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
USDUT / KPW Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Unstable Tether (USDUT), 0.15505156569525827 KPW ile 0.18861757498390097 KPW arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.1354338980681159 KPW ile 0.2544897433465992 KPW arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı USDUT / KPW fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|En Düşük
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|Ortalama
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|Volatilite
|+18.55%
|+49.20%
|+127.20%
|+294.83%
|Değişim
|-14.32%
|-35.92%
|-82.07%
|-91.38%
2026 ve 2030 Yılları için KPW Biriminden Unstable Tether Fiyat Tahmini
Unstable Tether fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel USDUT / KPW tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için USDUT Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Unstable Tether mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₩0.16 KPW seviyesine ulaşabilir.
2030 için USDUT Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, USDUT aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₩0.20 KPW fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Unstable Tether Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut USDUT İşlem Çiftleri
USDUT/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, USDUT Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Unstable Tether varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan USDUT varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden USDUT Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Unstable Tether Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Unstable Tether Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Unstable Tether eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Unstable Tether satın alınır › veya Hemen başlayın ›
USDUT ve KPW için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Unstable Tether (USDUT) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Unstable Tether Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.0001727
- 7 Günlük Değişim: -35.95%
- 30 Günlük Trend: -82.03%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
USDUT dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, KPW para birimine dönüştürseniz bile, USDUT kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[USDUT Fiyatı] [USDUT / USD]
North Korean Won (KPW) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (KPW/USD): 0.0011111765421244737
- 7 Günlük Değişim: +0.00%
- 30 Günlük Trend: +0.00%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir KPW para birimi, aynı tutarda USDUT almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir KPW para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan KPW ile güvenli bir şekilde USDUT satın alın.
USDUT ile KPW Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Unstable Tether (USDUT) ile North Korean Won (KPW) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. USDUT ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve USDUT varlığının KPW karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve KPW arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. KPW Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler KPW varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle KPW zayıfladığında, yatırımcılar USDUT gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Unstable Tether gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda USDUT varlığına yönelik talep artabilir ve bu da KPW para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen USDUT Kriptosunu KPW Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı USDUT / KPW dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl USDUT / KPW Dönüşümü Yapılır?
USDUT Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak USDUT kriptosundan KPW para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı USDUT / KPW Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel USDUT / KPW kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. USDUT ve KPW hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
USDUT varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl USDUT satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
USDUT / KPW dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
USDUT ile KPW arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, USDUT varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak KPW birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
USDUT ile KPW arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
USDUT ile KPW arasındaki kur, Unstable Tether ve North Korean Won varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen USDUT / KPW kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
USDUT ile KPW arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
USDUT ile KPW arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda USDUT kriptosunu KPW para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
USDUT kriptosundan KPW para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
USDUT kriptosunun KPW para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle USDUT varlığının KPW karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, USDUT ile KPW arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, KPW para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve USDUT sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
USDUT ile KPW arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Unstable Tether halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da USDUT ile KPW arasındaki kuru doğrudan etkiler.
USDUT ile KPW kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
USDUT ile KPW arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki USDUT ile KPW arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Unstable Tether fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
USDUT ile KPW arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak KPW piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
USDUT / KPW için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Unstable Tether ve North Korean Won arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Unstable Tether ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
USDUT kriptosunu KPW para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, KPW para birimini eşit değerdeki USDUT kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
USDUT / KPW dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, USDUT fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, USDUT / KPW, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında USDUT ile KPW arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak KPW para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, USDUT / KPW arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.