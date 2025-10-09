XEC / North Korean Won Dönüşüm Tablosu
- 1 XEC0.02 KPW
- 2 XEC0.03 KPW
- 3 XEC0.05 KPW
- 4 XEC0.06 KPW
- 5 XEC0.08 KPW
- 6 XEC0.10 KPW
- 7 XEC0.11 KPW
- 8 XEC0.13 KPW
- 9 XEC0.14 KPW
- 10 XEC0.16 KPW
- 50 XEC0.80 KPW
- 100 XEC1.60 KPW
- 1,000 XEC16.01 KPW
- 5,000 XEC80.06 KPW
- 10,000 XEC160.11 KPW
Yukarıdaki tablo, 1 XEC ile 10.000 XEC arasındaki bir aralıkta, XEC ile North Korean Won (XEC ile KPW) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son KPW piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen XEC tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel XEC / KPW arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
KPW / XEC Dönüşüm Tablosu
- 1 KPW62.45 XEC
- 2 KPW124.9 XEC
- 3 KPW187.3 XEC
- 4 KPW249.8 XEC
- 5 KPW312.2 XEC
- 6 KPW374.7 XEC
- 7 KPW437.1 XEC
- 8 KPW499.6 XEC
- 9 KPW562.1 XEC
- 10 KPW624.5 XEC
- 50 KPW3,122 XEC
- 100 KPW6,245 XEC
- 1,000 KPW62,455 XEC
- 5,000 KPW312,277 XEC
- 10,000 KPW624,555 XEC
Yukarıdaki tablo, 1 KPW ile 10.000 KPW arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı North Korean Won ile XEC (KPW ile XEC) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan KPW tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar XEC alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
XEC (XEC), şu anda ₩ 0.02 KPW seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.56% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₩254.15M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₩319.12B KPW şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel XEC Fiyatı sayfamıza göz atın.
17,927.97T KPW
Dolaşım Arzı
254.15M
24 Saatlik İşlem Hacmi
319.12B KPW
Piyasa Değeri
0.56%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₩ 0.00001825
24 sa Yüksek
₩ 0.00001751
24 sa Düşük
Yukarıdaki XEC / KPW trend grafiği, XEC kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve KPW biriminden XEC değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut XEC fiyatını kontrol edin.
XEC / KPW Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 XEC = 0.02 KPW | 1 KPW = 62.45 XEC
Bugün, 1 XEC / KPW dönüşüm oranı 0.02 KPW kurundadır.
5 XEC satın almak için 0.08 KPW gereklidir ve 10 XEC değeri 0.16 KPW olarak hesaplanır.
1 KPW, 62.45 XEC varlığına dönüştürülebilir.
50 KPW, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 3,122 XEC varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 XEC / KPW karşısındaki dönüşüm oranı -5.07% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.56% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.0164161571905452 KPW, en düşük seviye ise 0.015750515748298433 KPW olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 XEC değeri 0.01788236739441307 KPW idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -10.47% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde XEC, -0.0032022750464844327 KPW oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -16.67% oranında bir değişime yol açtı.
XEC (XEC) Hakkında Her Şey
Artık XEC (XEC) fiyatını hesapladığınıza göre, XEC hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. XEC geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), XEC nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
XEC / KPW Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, XEC (XEC), 0.015750515748298433 KPW ile 0.0164161571905452 KPW arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.015750515748298433 KPW ile 0.01720773079754135 KPW arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı XEC / KPW fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|En Düşük
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|Ortalama
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|Volatilite
|+4.06%
|+8.62%
|+21.23%
|+38.95%
|Değişim
|-2.30%
|-5.32%
|-10.51%
|-16.71%
2026 ve 2030 Yılları için KPW Biriminden XEC Fiyat Tahmini
XEC fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel XEC / KPW tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için XEC Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, XEC mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₩0.02 KPW seviyesine ulaşabilir.
2030 için XEC Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, XEC aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₩0.02 KPW fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını XEC Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut XEC İşlem Çiftleri
XEC Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze XEC eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl XEC satın alınır › veya Hemen başlayın ›
XEC ve KPW için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
XEC (XEC) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
XEC Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.0000178
- 7 Günlük Değişim: -5.07%
- 30 Günlük Trend: -10.47%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
XEC dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, KPW para birimine dönüştürseniz bile, XEC kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[XEC Fiyatı] [XEC / USD]
North Korean Won (KPW) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (KPW/USD): 0.0011110985235993926
- 7 Günlük Değişim: -0.00%
- 30 Günlük Trend: -0.00%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir KPW para birimi, aynı tutarda XEC almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir KPW para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan KPW ile güvenli bir şekilde XEC satın alın.
XEC ile KPW Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
XEC (XEC) ile North Korean Won (KPW) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. XEC ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve XEC varlığının KPW karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve KPW arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. KPW Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler KPW varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle KPW zayıfladığında, yatırımcılar XEC gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
XEC gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda XEC varlığına yönelik talep artabilir ve bu da KPW para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen XEC Kriptosunu KPW Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı XEC / KPW dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl XEC / KPW Dönüşümü Yapılır?
XEC Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak XEC kriptosundan KPW para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı XEC / KPW Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel XEC / KPW kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. XEC ve KPW hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
XEC varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl XEC satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
XEC / KPW dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
XEC ile KPW arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, XEC varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak KPW birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
XEC ile KPW arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
XEC ile KPW arasındaki kur, XEC ve North Korean Won varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen XEC / KPW kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
XEC ile KPW arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
XEC ile KPW arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda XEC kriptosunu KPW para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
XEC kriptosundan KPW para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
XEC kriptosunun KPW para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle XEC varlığının KPW karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, XEC ile KPW arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, KPW para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve XEC sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
XEC ile KPW arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
XEC halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da XEC ile KPW arasındaki kuru doğrudan etkiler.
XEC ile KPW kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
XEC ile KPW arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki XEC ile KPW arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya XEC fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
XEC ile KPW arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak KPW piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
XEC / KPW için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
XEC ve North Korean Won arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
XEC ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
XEC kriptosunu KPW para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, KPW para birimini eşit değerdeki XEC kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
XEC / KPW dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, XEC fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, XEC / KPW, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında XEC ile KPW arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak KPW para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, XEC / KPW arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de XEC Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve XEC satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen XEC satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.