Yield Guild Games / Ethiopian Birr Dönüşüm Tablosu
YGG / ETB Dönüşüm Tablosu
- 1 YGG25.04 ETB
- 2 YGG50.08 ETB
- 3 YGG75.11 ETB
- 4 YGG100.15 ETB
- 5 YGG125.19 ETB
- 6 YGG150.23 ETB
- 7 YGG175.27 ETB
- 8 YGG200.31 ETB
- 9 YGG225.34 ETB
- 10 YGG250.38 ETB
- 50 YGG1,251.91 ETB
- 100 YGG2,503.83 ETB
- 1,000 YGG25,038.25 ETB
- 5,000 YGG125,191.26 ETB
- 10,000 YGG250,382.53 ETB
Yukarıdaki tablo, 1 YGG ile 10.000 YGG arasındaki bir aralıkta, Yield Guild Games ile Ethiopian Birr (YGG ile ETB) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son ETB piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen YGG tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel YGG / ETB arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
ETB / YGG Dönüşüm Tablosu
- 1 ETB0.03993 YGG
- 2 ETB0.07987 YGG
- 3 ETB0.1198 YGG
- 4 ETB0.1597 YGG
- 5 ETB0.1996 YGG
- 6 ETB0.2396 YGG
- 7 ETB0.2795 YGG
- 8 ETB0.3195 YGG
- 9 ETB0.3594 YGG
- 10 ETB0.3993 YGG
- 50 ETB1.996 YGG
- 100 ETB3.993 YGG
- 1,000 ETB39.93 YGG
- 5,000 ETB199.6 YGG
- 10,000 ETB399.3 YGG
Yukarıdaki tablo, 1 ETB ile 10.000 ETB arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Ethiopian Birr ile Yield Guild Games (ETB ile YGG) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan ETB tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Yield Guild Games alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Yield Guild Games (YGG), şu anda Br 25.04 ETB seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 6.92% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi Br259.77M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri Br15.01B ETB şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Yield Guild Games Fiyatı sayfamıza göz atın.
88.42B ETB
Dolaşım Arzı
259.77M
24 Saatlik İşlem Hacmi
15.01B ETB
Piyasa Değeri
6.92%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
Br 0.1728
24 sa Yüksek
Br 0.157
24 sa Düşük
Yukarıdaki YGG / ETB trend grafiği, Yield Guild Games kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve ETB biriminden Yield Guild Games değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Yield Guild Games fiyatını kontrol edin.
YGG / ETB Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 YGG = 25.04 ETB | 1 ETB = 0.03993 YGG
Bugün, 1 YGG / ETB dönüşüm oranı 25.04 ETB kurundadır.
5 YGG satın almak için 125.19 ETB gereklidir ve 10 YGG değeri 250.38 ETB olarak hesaplanır.
1 ETB, 0.03993 YGG varlığına dönüştürülebilir.
50 ETB, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 1.996 YGG varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 YGG / ETB karşısındaki dönüşüm oranı -5.25% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 6.92% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 25.480624876727664 ETB, en düşük seviye ise 23.15079922248983 ETB olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 YGG değeri 22.251309571170165 ETB idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +12.52% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde YGG, -0.9732183112639038 ETB oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -3.75% oranında bir değişime yol açtı.
Yield Guild Games (YGG) Hakkında Her Şey
Artık Yield Guild Games (YGG) fiyatını hesapladığınıza göre, Yield Guild Games hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. YGG geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Yield Guild Games nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
YGG / ETB Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Yield Guild Games (YGG), 23.15079922248983 ETB ile 25.480624876727664 ETB arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 23.15079922248983 ETB ile 27.058418199534295 ETB arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı YGG / ETB fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|Br 25.06
|Br 26.54
|Br 38.33
|Br 38.33
|En Düşük
|Br 22.11
|Br 22.11
|Br 20.64
|Br 20.64
|Ortalama
|Br 23.59
|Br 25.06
|Br 25.06
|Br 23.59
|Volatilite
|+9.38%
|+14.91%
|+83.57%
|+73.10%
|Değişim
|+0.77%
|-4.44%
|+12.52%
|-1.56%
2026 ve 2030 Yılları için ETB Biriminden Yield Guild Games Fiyat Tahmini
Yield Guild Games fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel YGG / ETB tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için YGG Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Yield Guild Games mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık Br26.29 ETB seviyesine ulaşabilir.
2030 için YGG Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, YGG aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık Br31.96 ETB fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Yield Guild Games Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Yield Guild Games Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Yield Guild Games eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Yield Guild Games satın alınır › veya Hemen başlayın ›
YGG ve ETB için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Yield Guild Games (YGG) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Yield Guild Games Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.1698
- 7 Günlük Değişim: -5.25%
- 30 Günlük Trend: +12.52%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
YGG dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, ETB para birimine dönüştürseniz bile, YGG kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[YGG Fiyatı] [YGG / USD]
Ethiopian Birr (ETB) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (ETB/USD): 0.00677735359225291
- 7 Günlük Değişim: -3.07%
- 30 Günlük Trend: -3.07%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir ETB para birimi, aynı tutarda YGG almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir ETB para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan ETB ile güvenli bir şekilde YGG satın alın.
YGG ile ETB Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Yield Guild Games (YGG) ile Ethiopian Birr (ETB) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. YGG ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve YGG varlığının ETB karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve ETB arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. ETB Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler ETB varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle ETB zayıfladığında, yatırımcılar YGG gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Yield Guild Games gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda YGG varlığına yönelik talep artabilir ve bu da ETB para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen YGG Kriptosunu ETB Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı YGG / ETB dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl YGG / ETB Dönüşümü Yapılır?
YGG Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak YGG kriptosundan ETB para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı YGG / ETB Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel YGG / ETB kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. YGG ve ETB hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
YGG varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl YGG satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
YGG / ETB dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
YGG ile ETB arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, YGG varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak ETB birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
YGG ile ETB arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
YGG ile ETB arasındaki kur, Yield Guild Games ve Ethiopian Birr varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen YGG / ETB kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
YGG ile ETB arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
YGG ile ETB arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda YGG kriptosunu ETB para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
YGG kriptosundan ETB para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
YGG kriptosunun ETB para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle YGG varlığının ETB karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, YGG ile ETB arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, ETB para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve YGG sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
YGG ile ETB arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Yield Guild Games halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da YGG ile ETB arasındaki kuru doğrudan etkiler.
YGG ile ETB kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
YGG ile ETB arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki YGG ile ETB arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Yield Guild Games fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
YGG ile ETB arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak ETB piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
YGG / ETB için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Yield Guild Games ve Ethiopian Birr arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Yield Guild Games ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
YGG kriptosunu ETB para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, ETB para birimini eşit değerdeki YGG kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
YGG / ETB dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, YGG fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, YGG / ETB, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında YGG ile ETB arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak ETB para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, YGG / ETB arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.