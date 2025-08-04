Yield Guild Games (YGG) Nedir?

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

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Yield Guild Games Fiyat Geleceği Tahmini

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Yield Guild Games Fiyat Geçmişi

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Yield Guild Games (YGG) Token Ekonomisi

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YGG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YGG / VND ₫ 4.005,143 1 YGG / AUD A$ 0,234388 1 YGG / GBP ￡ 0,11415 1 YGG / EUR € 0,130892 1 YGG / USD $ 0,1522 1 YGG / MYR RM 0,643806 1 YGG / TRY ₺ 6,189974 1 YGG / JPY ¥ 22,3734 1 YGG / ARS ARS$ 205,67547 1 YGG / RUB ₽ 12,109032 1 YGG / INR ₹ 13,305324 1 YGG / IDR Rp 2.495,081568 1 YGG / KRW ₩ 210,510864 1 YGG / PHP ₱ 8,742368 1 YGG / EGP ￡E. 7,296468 1 YGG / BRL R$ 0,84471 1 YGG / CAD C$ 0,208514 1 YGG / BDT ৳ 18,373584 1 YGG / NGN ₦ 230,25577 1 YGG / UAH ₴ 6,281294 1 YGG / VES Bs 18,7206 1 YGG / CLP $ 147,634 1 YGG / PKR Rs 42,644918 1 YGG / KZT ₸ 81,56398 1 YGG / THB ฿ 4,940412 1 YGG / TWD NT$ 4,54317 1 YGG / AED د.إ 0,558574 1 YGG / CHF Fr 0,12176 1 YGG / HKD HK$ 1,193248 1 YGG / MAD .د.م 1,375888 1 YGG / MXN $ 2,86897 1 YGG / PLN zł 0,561618 1 YGG / RON лв 0,666636 1 YGG / SEK kr 1,46873 1 YGG / BGN лв 0,255696 1 YGG / HUF Ft 52,355278 1 YGG / CZK Kč 3,229684 1 YGG / KWD د.ك 0,0461166 1 YGG / ILS ₪ 0,519002

Yield Guild Games Kaynağı

Yield Guild Games hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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