Bugünkü MY Fiyatı

Bugünkü MY (MY) fiyatı $ 0,1095 olup, son 24 saatte % 0,54 değişim gösterdi. Mevcut MY / USD dönüşüm oranı MY başına $ 0,1095 şeklindedir.

MY, şu anda piyasa değeri açısından $ 107,34M ile 259. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 980,25M MY şeklindedir. Son 24 saat içinde MY, $ 0,1078 (en düşük) ile $ 0,1129 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,3026106966057054 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,06088509988318206 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MY, son bir saatte -%0,82 ve son 7 günde +%20,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 6,44K seviyesine ulaştı.

MY (MY) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.259 Piyasa Değeri $ 107,34M$ 107,34M $ 107,34M Hacim (24 Sa) $ 6,44K$ 6,44K $ 6,44K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 109,50M$ 109,50M $ 109,50M Dolaşım Arzı 980,25M 980,25M 980,25M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 974.150.216,2418 974.150.216,2418 974.150.216,2418 Dolaşım Oranı %98,02 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

