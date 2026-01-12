Bugünkü Aureq Fiyatı

Bugünkü Aureq (AUREQ) fiyatı $ 0,0000004648 olup, son 24 saatte % 5,33 değişim gösterdi. Mevcut AUREQ / USD dönüşüm oranı AUREQ başına $ 0,0000004648 şeklindedir.

Aureq, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AUREQ şeklindedir. Son 24 saat içinde AUREQ, $ 0,0000003902 (en düşük) ile $ 0,0000004988 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AUREQ, son bir saatte +%10,16 ve son 7 günde -%20,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 109,29K seviyesine ulaştı.

Aureq (AUREQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 109,29K$ 109,29K $ 109,29K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 139,44K$ 139,44K $ 139,44K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 300.000.000.000 300.000.000.000 300.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

