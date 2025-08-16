a slow runner (SNAIL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00074902 $ 0,00074902 $ 0,00074902 24 sa Düşük $ 0,00137556 $ 0,00137556 $ 0,00137556 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00074902$ 0,00074902 $ 0,00074902 24 sa Yüksek $ 0,00137556$ 0,00137556 $ 0,00137556 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00137556$ 0,00137556 $ 0,00137556 En Düşük Fiyat $ 0,00074902$ 0,00074902 $ 0,00074902 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%35,21 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

a slow runner (SNAIL) canlı fiyatı $0,00122217. SNAIL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00074902 ve en yüksek $ 0,00137556 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SNAIL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00137556, en düşük fiyatı ise $ 0,00074902 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SNAIL son bir saatte -%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte +%35,21 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

a slow runner (SNAIL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.977.057,999741 999.977.057,999741 999.977.057,999741

Şu anki a slow runner piyasa değeri $ 1,22M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SNAIL arzı 999,98M olup, toplam arzı 999977057.999741. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,22M.