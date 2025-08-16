SNAIL Hakkında Daha Fazla Bilgi

SNAIL Fiyat Bilgileri

SNAIL Resmi Websitesi

SNAIL Token Ekonomisi

SNAIL Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

a slow runner Logosu

a slow runner Fiyatı (SNAIL)

Listelenmedi

1 SNAIL / USD Canlı Fiyatı:

$0,00113652
$0,00113652$0,00113652
+%25,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
a slow runner (SNAIL) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:54:01 (UTC+8)

a slow runner (SNAIL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00074902
$ 0,00074902$ 0,00074902
24 sa Düşük
$ 0,00137556
$ 0,00137556$ 0,00137556
24 sa Yüksek

$ 0,00074902
$ 0,00074902$ 0,00074902

$ 0,00137556
$ 0,00137556$ 0,00137556

$ 0,00137556
$ 0,00137556$ 0,00137556

$ 0,00074902
$ 0,00074902$ 0,00074902

-%0,07

+%35,21

--

--

a slow runner (SNAIL) canlı fiyatı $0,00122217. SNAIL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00074902 ve en yüksek $ 0,00137556 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SNAIL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00137556, en düşük fiyatı ise $ 0,00074902 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SNAIL son bir saatte -%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte +%35,21 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

a slow runner (SNAIL) Piyasa Bilgileri

$ 1,22M
$ 1,22M$ 1,22M

--
----

$ 1,22M
$ 1,22M$ 1,22M

999,98M
999,98M 999,98M

999.977.057,999741
999.977.057,999741 999.977.057,999741

Şu anki a slow runner piyasa değeri $ 1,22M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SNAIL arzı 999,98M olup, toplam arzı 999977057.999741. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,22M.

a slow runner (SNAIL) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, a slow runner / USD fiyat değişimi, $ +0,00031824.
Son 30 gün içerisinde, a slow runner / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, a slow runner / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, a slow runner / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00031824+%35,21
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

a slow runner (SNAIL) Nedir?

would you buy me if i was slow?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

a slow runner (SNAIL) Kaynağı

Resmi Websitesi

a slow runner Fiyat Tahmini (USD)

a slow runner (SNAIL) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? a slow runner (SNAIL) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak a slow runner için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

a slow runner fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SNAIL Varlığından Yerel Para Birimlerine

a slow runner (SNAIL) Token Ekonomisi

a slow runner (SNAIL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SNAIL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: a slow runner (SNAIL) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü a slow runner (SNAIL) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SNAIL fiyatı, 0,00122217 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SNAIL / USD güncel fiyatı nedir?
SNAIL / USD güncel fiyatı $ 0,00122217. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
a slow runner varlığının piyasa değeri nedir?
SNAIL piyasa değeri $ 1,22M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SNAIL arzı nedir?
Dolaşımdaki SNAIL arzı, 999,98M USD.
SNAIL için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SNAIL, ATH fiyatı olan 0,00137556 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SNAIL fiyatı (ATL) nedir?
SNAIL, ATL fiyatı olan 0,00074902 USD değerine düştü.
SNAIL işlem hacmi nedir?
SNAIL için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SNAIL bu yıl daha da yükselir mi?
SNAIL piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SNAIL fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:54:01 (UTC+8)

a slow runner (SNAIL) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-16 04:04:00Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
08-15 19:17:00Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
08-15 15:35:00Sektör Haberleri
Veri: Son 30 günde, Ethereum strateji kuruluşları ve ETF'ler tarafından satın alınan ETH miktarı, ağın net ihracının 47 katıdır
08-15 11:48:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, toplam piyasa değeri 24 saatte %3,9 azaldı, ABD borsa endeksleri neredeyse düz kapandı
08-14 03:10:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasa değeri 4,2 trilyon doları aşarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-13 19:56:00Sektör Haberleri
Ethereum %9,53 artışla 4.700 dolara yükseldi

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.