AI Dev Agent (AIDEV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00021218 $ 0,00021218 $ 0,00021218 24 sa Düşük $ 0,00022839 $ 0,00022839 $ 0,00022839 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00021218$ 0,00021218 $ 0,00021218 24 sa Yüksek $ 0,00022839$ 0,00022839 $ 0,00022839 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00517704$ 0,00517704 $ 0,00517704 En Düşük Fiyat $ 0,00021218$ 0,00021218 $ 0,00021218 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,74 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,62 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,62

AI Dev Agent (AIDEV) canlı fiyatı $0,00021328. AIDEV, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00021218 ve en yüksek $ 0,00022839 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AIDEV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00517704, en düşük fiyatı ise $ 0,00021218 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AIDEV son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,74 ve son 7 günde -%30,62 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AI Dev Agent (AIDEV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,57K$ 16,57K $ 16,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 85,31K$ 85,31K $ 85,31K Dolaşım Arzı 77,68M 77,68M 77,68M Toplam Arz 400.000.000,0 400.000.000,0 400.000.000,0

Şu anki AI Dev Agent piyasa değeri $ 16,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIDEV arzı 77,68M olup, toplam arzı 400000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 85,31K.