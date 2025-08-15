AI Power Grid (AIPG) Nedir?

The AI Power Grid (AIPG) project is a groundbreaking initiative aimed at democratizing open-source and local generative AI. AIPG incentivizes a global network of worker nodes to host and process AI workloads. This not only enhances the accessibility of cutting-edge AI technologies but also fosters a more collaborative and inclusive AI development ecosystem. The project envisions a future where AI advancements are shared openly to benefit human creativity and productivity on a global scale.

AI Power Grid (AIPG) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

AI Power Grid (AIPG) Token Ekonomisi

AI Power Grid (AIPG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AIPG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!