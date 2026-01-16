Bugünkü Aiden Guo Fiyatı

Bugünkü Aiden Guo (AIDEN) fiyatı $ 0,00059877 olup, son 24 saatte % 11,65 değişim gösterdi. Mevcut AIDEN / USD dönüşüm oranı AIDEN başına $ 0,00059877 şeklindedir.

Aiden Guo, şu anda piyasa değeri açısından $ 547.612 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 990,86M AIDEN şeklindedir. Son 24 saat içinde AIDEN, $ 0,00036063 (en düşük) ile $ 0,00084999 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00204884 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00036063 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIDEN, son bir saatte -%12,46 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Aiden Guo (AIDEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 547,61K$ 547,61K $ 547,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 547,61K$ 547,61K $ 547,61K Dolaşım Arzı 990,86M 990,86M 990,86M Toplam Arz 990.861.726,937908 990.861.726,937908 990.861.726,937908

