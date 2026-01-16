BorsaDEX+
Bugünkü canlı AIKA fiyatı 0,00050922 USD. AIKA piyasa değeri ise 507.427 USD. AIKA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

AIKA Hakkında Daha Fazla Bilgi

AIKA Fiyat Bilgileri

AIKA Nedir

AIKA Resmi Websitesi

AIKA Token Ekonomisi

AIKA Fiyat Tahmini

AIKA Fiyatı (AIKA)

1 AIKA / USD Canlı Fiyatı:

$0,00051543
$0,00051543
+%3,901D
mexc
USD
AIKA (AIKA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-16 16:17:29 (UTC+8)

Bugünkü AIKA Fiyatı

Bugünkü AIKA (AIKA) fiyatı $ 0,00050922 olup, son 24 saatte % 3,29 değişim gösterdi. Mevcut AIKA / USD dönüşüm oranı AIKA başına $ 0,00050922 şeklindedir.

AIKA, şu anda piyasa değeri açısından $ 507.427 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M AIKA şeklindedir. Son 24 saat içinde AIKA, $ 0,00029723 (en düşük) ile $ 0,00063672 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0006872 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00027235 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIKA, son bir saatte +%17,08 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AIKA (AIKA) Piyasa Bilgileri

$ 507,43K
$ 507,43K

--
--

$ 507,43K
$ 507,43K

999,95M
999,95M

999.953.927,526486
999.953.927,526486

Şu anki AIKA piyasa değeri $ 507,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIKA arzı 999,95M olup, toplam arzı 999953927.526486. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 507,43K.

AIKA Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00029723
$ 0,00029723
24 sa Düşük
$ 0,00063672
$ 0,00063672
24 sa Yüksek

$ 0,00029723
$ 0,00029723

$ 0,00063672
$ 0,00063672

$ 0,0006872
$ 0,0006872

$ 0,00027235
$ 0,00027235

+%17,08

+%3,29

--

--

AIKA (AIKA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, AIKA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AIKA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AIKA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AIKA / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%3,29
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

AIKA için Fiyat Tahmini

2030 için AIKA (AIKA) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, AIKA için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için AIKA (AIKA) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında AIKA fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

AIKA varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? AIKA Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, AIKA varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

AIKA (AIKA) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: AIKA Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-16 16:17:29 (UTC+8)

AIKA (AIKA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-15 19:20:45Sektör Haberleri
Ethereum Network Transaction Volume Reached 2.6 Million Yesterday, Hitting All-Time High
01-15 17:57:11Sektör Haberleri
数据：2025年约1160万代币归零，大部分集中在第四季度
01-15 16:26:05Sektör Haberleri
韩国通过代币证券制度化法案,允许合规发行人通过区块链直接发行代币证券
01-15 10:43:43Sektör Haberleri
市场重返"贪婪"区域,加密货币恐惧指数飙升至61
01-15 10:26:06Sektör Haberleri
币安智能链上中国迷因币在市场复苏中下跌，"黑马"、"人生K线"等市值腰斩
01-14 12:48:38Sektör Haberleri
昨日,美國現貨比特幣ETF錄得2026年單日最高淨流入,達7.538億美元

AIKA Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,000

$0,00

$0,10263

$0,0000022285

$0,08200

$0,04067

$0,00000000001457

