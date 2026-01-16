Bugünkü AIKA Fiyatı

Bugünkü AIKA (AIKA) fiyatı $ 0,00050922 olup, son 24 saatte % 3,29 değişim gösterdi. Mevcut AIKA / USD dönüşüm oranı AIKA başına $ 0,00050922 şeklindedir.

AIKA, şu anda piyasa değeri açısından $ 507.427 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M AIKA şeklindedir. Son 24 saat içinde AIKA, $ 0,00029723 (en düşük) ile $ 0,00063672 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0006872 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00027235 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIKA, son bir saatte +%17,08 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AIKA (AIKA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 507,43K$ 507,43K $ 507,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 507,43K$ 507,43K $ 507,43K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.953.927,526486 999.953.927,526486 999.953.927,526486

