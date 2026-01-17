Bugünkü AVATAR UI Fiyatı

Bugünkü AVATAR UI (AUI) fiyatı $ 0,077769 olup, son 24 saatte % 23,36 değişim gösterdi. Mevcut AUI / USD dönüşüm oranı AUI başına $ 0,077769 şeklindedir.

AVATAR UI, şu anda piyasa değeri açısından $ 38.886 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 499,97K AUI şeklindedir. Son 24 saat içinde AUI, $ 0,069783 (en düşük) ile $ 0,118684 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,227586 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,069783 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AUI, son bir saatte -%0,88 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AVATAR UI (AUI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 38,89K$ 38,89K $ 38,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,89K$ 38,89K $ 38,89K Dolaşım Arzı 499,97K 499,97K 499,97K Toplam Arz 499.970,810329 499.970,810329 499.970,810329

