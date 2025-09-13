Bagwork (BAGWORK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00170359 $ 0,00170359 $ 0,00170359 24 sa Düşük $ 0,00232347 $ 0,00232347 $ 0,00232347 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00170359$ 0,00170359 $ 0,00170359 24 sa Yüksek $ 0,00232347$ 0,00232347 $ 0,00232347 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00232347$ 0,00232347 $ 0,00232347 En Düşük Fiyat $ 0,00170359$ 0,00170359 $ 0,00170359 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%10,71 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%19,39 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Bagwork (BAGWORK) canlı fiyatı $0,00175625. BAGWORK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00170359 ve en yüksek $ 0,00232347 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BAGWORK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00232347, en düşük fiyatı ise $ 0,00170359 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BAGWORK son bir saatte -%10,71 değişim gösterdi, 24 saatte -%19,39 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bagwork (BAGWORK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,71M$ 1,71M $ 1,71M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,71M$ 1,71M $ 1,71M Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.970.994,728702 999.970.994,728702 999.970.994,728702

Şu anki Bagwork piyasa değeri $ 1,71M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BAGWORK arzı 999,97M olup, toplam arzı 999970994.728702. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,71M.