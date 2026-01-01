Bugünkü Bearly Legal Fiyatı

Bugünkü Bearly Legal (BEAR) fiyatı $ 0,0109382 olup, son 24 saatte % 10,81 değişim gösterdi. Mevcut BEAR / USD dönüşüm oranı BEAR başına $ 0,0109382 şeklindedir.

Bearly Legal, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.093.820 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M BEAR şeklindedir. Son 24 saat içinde BEAR, $ 0,01033549 (en düşük) ile $ 0,0134195 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03083068 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00295541 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BEAR, son bir saatte +%1,81 ve son 7 günde -%11,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bearly Legal (BEAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

