Bugünkü canlı Bearn BERA fiyatı 2,59 USD. YBERA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. YBERA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

YBERA Hakkında Daha Fazla Bilgi

YBERA Fiyat Bilgileri

YBERA Token Ekonomisi

YBERA Fiyat Tahmini

Bearn BERA Logosu

Bearn BERA Fiyatı (YBERA)

Listelenmedi

1 YBERA / USD Canlı Fiyatı:

$2,59
$2,59
%0,001D
Bearn BERA (YBERA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:24:23 (UTC+8)

Bearn BERA (YBERA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 2,59
$ 2,59
24 sa Düşük
$ 2,69
$ 2,69
24 sa Yüksek

$ 2,59
$ 2,59

$ 2,69
$ 2,69

$ 2,69
$ 2,69

$ 2,25
$ 2,25

%0,00

-%0,00

--

--

Bearn BERA (YBERA) canlı fiyatı $2,59. YBERA, son 24 saat içinde en düşük $ 2,59 ve en yüksek $ 2,69 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YBERA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,69, en düşük fiyatı ise $ 2,25 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YBERA son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bearn BERA (YBERA) Piyasa Bilgileri

$ 35,67K
$ 35,67K

--
--

$ 35,67K
$ 35,67K

13,77K
13,77K

13.767,88109266118
13.767,88109266118

Şu anki Bearn BERA piyasa değeri $ 35,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YBERA arzı 13,77K olup, toplam arzı 13767.88109266118. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 35,67K.

Bearn BERA (YBERA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Bearn BERA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bearn BERA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bearn BERA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bearn BERA / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Bearn BERA (YBERA) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bearn BERA Fiyat Tahmini (USD)

Bearn BERA (YBERA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Bearn BERA (YBERA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Bearn BERA için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Bearn BERA fiyat tahminini hemen kontrol edin!

YBERA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Bearn BERA (YBERA) Token Ekonomisi

Bearn BERA (YBERA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YBERA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bearn BERA (YBERA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Bearn BERA (YBERA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı YBERA fiyatı, 2,59 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
YBERA / USD güncel fiyatı nedir?
YBERA / USD güncel fiyatı $ 2,59. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Bearn BERA varlığının piyasa değeri nedir?
YBERA piyasa değeri $ 35,67K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki YBERA arzı nedir?
Dolaşımdaki YBERA arzı, 13,77K USD.
YBERA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
YBERA, ATH fiyatı olan 2,69 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük YBERA fiyatı (ATL) nedir?
YBERA, ATL fiyatı olan 2,25 USD değerine düştü.
YBERA işlem hacmi nedir?
YBERA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
YBERA bu yıl daha da yükselir mi?
YBERA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için YBERA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:24:23 (UTC+8)

