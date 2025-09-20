Bearn BERA (YBERA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 2,59 $ 2,59 $ 2,59 24 sa Düşük $ 2,69 $ 2,69 $ 2,69 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 2,59$ 2,59 $ 2,59 24 sa Yüksek $ 2,69$ 2,69 $ 2,69 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,69$ 2,69 $ 2,69 En Düşük Fiyat $ 2,25$ 2,25 $ 2,25 Fiyat Değişimi (1 Sa) %0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Bearn BERA (YBERA) canlı fiyatı $2,59. YBERA, son 24 saat içinde en düşük $ 2,59 ve en yüksek $ 2,69 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YBERA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,69, en düşük fiyatı ise $ 2,25 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YBERA son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bearn BERA (YBERA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,67K$ 35,67K $ 35,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,67K$ 35,67K $ 35,67K Dolaşım Arzı 13,77K 13,77K 13,77K Toplam Arz 13.767,88109266118 13.767,88109266118 13.767,88109266118

Şu anki Bearn BERA piyasa değeri $ 35,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YBERA arzı 13,77K olup, toplam arzı 13767.88109266118. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 35,67K.