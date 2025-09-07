Betly (BETLY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0008341 $ 0,0008341 $ 0,0008341 24 sa Düşük $ 0,00161419 $ 0,00161419 $ 0,00161419 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0008341$ 0,0008341 $ 0,0008341 24 sa Yüksek $ 0,00161419$ 0,00161419 $ 0,00161419 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00161419$ 0,00161419 $ 0,00161419 En Düşük Fiyat $ 0,0008341$ 0,0008341 $ 0,0008341 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%19,51 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%59,25 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Betly (BETLY) canlı fiyatı $0,00155141. BETLY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0008341 ve en yüksek $ 0,00161419 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BETLY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00161419, en düşük fiyatı ise $ 0,0008341 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BETLY son bir saatte +%19,51 değişim gösterdi, 24 saatte +%59,25 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Betly (BETLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.991.134,375174 999.991.134,375174 999.991.134,375174

Şu anki Betly piyasa değeri $ 1,55M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BETLY arzı 999,99M olup, toplam arzı 999991134.375174. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,55M.