BigStrategy Inc (BSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00318028$ 0,00318028 $ 0,00318028 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,06 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,06 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,06

BigStrategy Inc (BSTR) canlı fiyatı --. BSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00318028, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BSTR son bir saatte -%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,06 ve son 7 günde -%9,06 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BigStrategy Inc (BSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 38,20K$ 38,20K $ 38,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,20K$ 38,20K $ 38,20K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BigStrategy Inc piyasa değeri $ 38,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BSTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,20K.