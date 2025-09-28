BiorLabs (BYB) Fiyat Bilgileri (USD)

BiorLabs (BYB) canlı fiyatı --. BYB, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BYB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00143689, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BYB son bir saatte -%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,52 ve son 7 günde -%20,87 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BiorLabs (BYB) Piyasa Bilgileri

Şu anki BiorLabs piyasa değeri $ 295,69K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BYB arzı 913,54M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 323,68K.