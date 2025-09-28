Bugünkü canlı BiorLabs fiyatı 0 USD. BYB / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BYB fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı BiorLabs fiyatı 0 USD. BYB / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BYB fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

$0,00032368
$0,00032368$0,00032368
+%0,501D
BiorLabs (BYB) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-28 10:12:49 (UTC+8)

BiorLabs (BYB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00143689
$ 0,00143689$ 0,00143689

$ 0
$ 0$ 0

-%0,12

+%0,52

-%20,87

-%20,87

BiorLabs (BYB) canlı fiyatı --. BYB, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BYB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00143689, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BYB son bir saatte -%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,52 ve son 7 günde -%20,87 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BiorLabs (BYB) Piyasa Bilgileri

$ 295,69K
$ 295,69K$ 295,69K

--
----

$ 323,68K
$ 323,68K$ 323,68K

913,54M
913,54M 913,54M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BiorLabs piyasa değeri $ 295,69K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BYB arzı 913,54M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 323,68K.

BiorLabs (BYB) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, BiorLabs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BiorLabs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BiorLabs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BiorLabs / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,52
30 Gün$ 0-%49,14
60 Gün$ 0-%58,32
90 Gün$ 0--

BiorLabs (BYB) Nedir?

The BiorLabs team is creating a bridge between the old and the new, providing seamless integration of Web3 functionalities within a user-friendly platform available on mobile through our BiorVault app. Our commitment to replicating the ease and familiarity of web2 experiences while introducing the benefits of Web3, positions us as the first of our kind—a true pioneer in the financial space. This unique compatibility empowers our users to fully embrace the crypto economy, enabling transactions with both Web3 and web2 entities without compromise.

BiorLabs (BYB) Kaynağı

BiorLabs Fiyat Tahmini (USD)

BiorLabs (BYB) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BiorLabs (BYB) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BiorLabs için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BiorLabs fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BYB Varlığından Yerel Para Birimlerine

BiorLabs (BYB) Token Ekonomisi

BiorLabs (BYB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BYB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BiorLabs (BYB) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BiorLabs (BYB) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BYB fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BYB / USD güncel fiyatı nedir?
BYB / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BiorLabs varlığının piyasa değeri nedir?
BYB piyasa değeri $ 295,69K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BYB arzı nedir?
Dolaşımdaki BYB arzı, 913,54M USD.
BYB için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BYB, ATH fiyatı olan 0,00143689 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BYB fiyatı (ATL) nedir?
BYB, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
BYB işlem hacmi nedir?
BYB için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BYB bu yıl daha da yükselir mi?
BYB piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BYB fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-28 10:12:49 (UTC+8)

BiorLabs (BYB) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-27 05:26:00Sektör Haberleri
數據：市場仍然保持逆勢積累，過去一週有價值57.5億美元的BTC和30.8億美元的ETH從中心化交易所流出
09-27 05:05:00Sektör Haberleri
CoinGecko: Kullanıcıların %15.9'u Sadece Altcoin'leri Yapılandırıyor, Bitcoin'i İlgisiz Buluyor
09-26 05:03:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde likidasyonlar 829 milyon dolara yükseldi, 210.000'den fazla trader likide edildi
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti

