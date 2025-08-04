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Bitcoin Wizards Fiyatı (WZRD)

Listelenmedi

Bitcoin Wizards (WZRD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,346284
$0,346284$0,346284
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bitcoin Wizards (WZRD) Fiyatı

Bitcoin Wizards (WZRD), şu anda 0,346284 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7,27M USD piyasa değerine sahiptir. WZRD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bitcoin Wizards Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Bitcoin Wizards 24 saatlik fiyat değişimi
21,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bitcoin Wizards (WZRD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bitcoin Wizards / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin Wizards / USD fiyat değişimi, $ +19,6359035324.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin Wizards / USD fiyat değişimi, $ -0,2883244731.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin Wizards / USD fiyat değişimi, $ -1,7277467241411973.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +19,6359035324+%5.670,46
60 Gün$ -0,2883244731-%83,26
90 Gün$ -1,7277467241411973-%83,30

Bitcoin Wizards (WZRD) Fiyat Analizi

En güncel Bitcoin Wizards fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

$ 16,23
$ 16,23$ 16,23

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Bitcoin Wizards (WZRD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,27M
$ 7,27M$ 7,27M

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21,00M
21,00M 21,00M

Bitcoin Wizards (WZRD) Nedir?

Bitcoin Wizards is a bitcoin ordinal NFT project celebrating the 10th anniversary of the original Bitcoin Wizard created by mavensbot. Magic Internet Money is the iconic ad that promoted the bitcoin subreddit. Originally created on Mon Feb 18 2013 @ 23:21:15 by u/mavensbot, it soon became the most popular ad on reddit. mavensbot is the original digital artist behind the Magic Internet Money: Bitcoin Wizard.

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Bitcoin Wizards (WZRD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bitcoin Wizards (WZRD) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WZRD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WZRD / VND
9.112,46346
1 WZRD / AUD
A$0,53327736
1 WZRD / GBP
0,259713
1 WZRD / EUR
0,29780424
1 WZRD / USD
$0,346284
1 WZRD / MYR
RM1,46478132
1 WZRD / TRY
14,08337028
1 WZRD / JPY
¥50,903748
1 WZRD / ARS
ARS$472,417947
1 WZRD / RUB
27,65770308
1 WZRD / INR
30,37256964
1 WZRD / IDR
Rp5.676,78597696
1 WZRD / KRW
479,61719136
1 WZRD / PHP
19,824759
1 WZRD / EGP
￡E.16,76707128
1 WZRD / BRL
R$1,9391904
1 WZRD / CAD
C$0,47440908
1 WZRD / BDT
41,80340448
1 WZRD / NGN
525,4686558
1 WZRD / UAH
14,284215
1 WZRD / VES
Bs42,592932
1 WZRD / CLP
$332,778924
1 WZRD / PKR
Rs96,96990852
1 WZRD / KZT
185,5735956
1 WZRD / THB
฿11,24037864
1 WZRD / TWD
NT$10,34696592
1 WZRD / AED
د.إ1,27086228
1 WZRD / CHF
Fr0,2770272
1 WZRD / HKD
HK$2,71486656
1 WZRD / MAD
.د.م3,12694452
1 WZRD / MXN
$6,52399056
1 WZRD / PLN
1,2812508
1 WZRD / RON
лв1,51672392
1 WZRD / SEK
kr3,35202912
1 WZRD / BGN
лв0,58521996
1 WZRD / HUF
Ft119,28444948
1 WZRD / CZK
7,36199784
1 WZRD / KWD
د.ك0,10561662
1 WZRD / ILS
1,1773656