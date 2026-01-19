Bugünkü BlackBull Fiyatı

Bugünkü BlackBull (BLACKBULL) fiyatı $ 0,00059567 olup, son 24 saatte % 53,08 değişim gösterdi. Mevcut BLACKBULL / USD dönüşüm oranı BLACKBULL başına $ 0,00059567 şeklindedir.

BlackBull, şu anda piyasa değeri açısından $ 622.458 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 944,03M BLACKBULL şeklindedir. Son 24 saat içinde BLACKBULL, $ 0,00030932 (en düşük) ile $ 0,00275643 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00275643 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00030932 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLACKBULL, son bir saatte +%33,13 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BlackBull (BLACKBULL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 622,46K$ 622,46K $ 622,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 622,46K$ 622,46K $ 622,46K Dolaşım Arzı 944,03M 944,03M 944,03M Toplam Arz 944.032.940,594375 944.032.940,594375 944.032.940,594375

