BNB Wallstreet Bull (WBULL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007358 $ 0,00007358 $ 0,00007358 24 sa Düşük $ 0,00009584 $ 0,00009584 $ 0,00009584 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007358$ 0,00007358 $ 0,00007358 24 sa Yüksek $ 0,00009584$ 0,00009584 $ 0,00009584 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01251159$ 0,01251159 $ 0,01251159 En Düşük Fiyat $ 0,00002114$ 0,00002114 $ 0,00002114 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,62 Fiyat Değişimi (7 G) +%38,78 Fiyat Değişimi (7 G) +%38,78

BNB Wallstreet Bull (WBULL) canlı fiyatı $0,00007757. WBULL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007358 ve en yüksek $ 0,00009584 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WBULL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01251159, en düşük fiyatı ise $ 0,00002114 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WBULL son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,62 ve son 7 günde +%38,78 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BNB Wallstreet Bull (WBULL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 77,33K$ 77,33K $ 77,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 77,33K$ 77,33K $ 77,33K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BNB Wallstreet Bull piyasa değeri $ 77,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WBULL arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 77,33K.