Bugünkü Bubb Fiyatı

Bugünkü Bubb (BUBB) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,45 değişim gösterdi. Mevcut BUBB / USD dönüşüm oranı BUBB başına $ 0 şeklindedir.

Bubb, şu anda piyasa değeri açısından $ 582.293 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BUBB şeklindedir. Son 24 saat içinde BUBB, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04118921 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUBB, son bir saatte +%0,27 ve son 7 günde -%7,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bubb (BUBB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 582,29K$ 582,29K $ 582,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 582,29K$ 582,29K $ 582,29K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

