Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,997072 $ 0,997072 $ 0,997072 24 sa Düşük $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,997072$ 0,997072 $ 0,997072 24 sa Yüksek $ 1,002$ 1,002 $ 1,002 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,15$ 1,15 $ 1,15 En Düşük Fiyat $ 0,000978$ 0,000978 $ 0,000978 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,02 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,02

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) canlı fiyatı $0,999838. BUCK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,997072 ve en yüksek $ 1,002 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BUCK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,15, en düşük fiyatı ise $ 0,000978 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BUCK son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,01 ve son 7 günde +%0,02 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 74,74M$ 74,74M $ 74,74M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 74,74M$ 74,74M $ 74,74M Dolaşım Arzı 74,74M 74,74M 74,74M Toplam Arz 74.740.452,69074725 74.740.452,69074725 74.740.452,69074725

Şu anki Bucket Protocol BUCK Stablecoin piyasa değeri $ 74,74M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUCK arzı 74,74M olup, toplam arzı 74740452.69074725. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 74,74M.