Bucket Protocol BUCK Stablecoin Logosu

Bucket Protocol BUCK Stablecoin Fiyatı (BUCK)

Listelenmedi

1 BUCK / USD Canlı Fiyatı:

$0,999845
$0,999845
%0,001D
mexc
USD
Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:44:31 (UTC+8)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,997072
$ 0,997072
24 sa Düşük
$ 1,002
$ 1,002
24 sa Yüksek

$ 0,997072
$ 0,997072

$ 1,002
$ 1,002

$ 1,15
$ 1,15

$ 0,000978
$ 0,000978

+%0,10

-%0,01

+%0,02

+%0,02

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) canlı fiyatı $0,999838. BUCK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,997072 ve en yüksek $ 1,002 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BUCK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,15, en düşük fiyatı ise $ 0,000978 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BUCK son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,01 ve son 7 günde +%0,02 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Piyasa Bilgileri

$ 74,74M
$ 74,74M

--
--

$ 74,74M
$ 74,74M

74,74M
74,74M

74.740.452,69074725
74.740.452,69074725

Şu anki Bucket Protocol BUCK Stablecoin piyasa değeri $ 74,74M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUCK arzı 74,74M olup, toplam arzı 74740452.69074725. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 74,74M.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Bucket Protocol BUCK Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0001512030214863.
Son 30 gün içerisinde, Bucket Protocol BUCK Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0003035508.
Son 60 gün içerisinde, Bucket Protocol BUCK Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0002987515.
Son 90 gün içerisinde, Bucket Protocol BUCK Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0001207586653567.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0001512030214863-%0,01
30 Gün$ +0,0003035508+%0,03
60 Gün$ +0,0002987515+%0,03
90 Gün$ +0,0001207586653567+%0,01

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Nedir?

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Bucket Protocol BUCK Stablecoin Fiyat Tahmini (USD)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Bucket Protocol BUCK Stablecoin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BUCK Varlığından Yerel Para Birimlerine

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Token Ekonomisi

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BUCK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BUCK fiyatı, 0,999838 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BUCK / USD güncel fiyatı nedir?
BUCK / USD güncel fiyatı $ 0,999838. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Bucket Protocol BUCK Stablecoin varlığının piyasa değeri nedir?
BUCK piyasa değeri $ 74,74M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BUCK arzı nedir?
Dolaşımdaki BUCK arzı, 74,74M USD.
BUCK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BUCK, ATH fiyatı olan 1,15 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BUCK fiyatı (ATL) nedir?
BUCK, ATL fiyatı olan 0,000978 USD değerine düştü.
BUCK işlem hacmi nedir?
BUCK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BUCK bu yıl daha da yükselir mi?
BUCK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BUCK fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.