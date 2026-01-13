Bugünkü BULL Fiyatı

Bugünkü BULL (BULL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 58,93 değişim gösterdi. Mevcut BULL / USD dönüşüm oranı BULL başına $ 0 şeklindedir.

BULL, şu anda piyasa değeri açısından $ 33.229 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,32M BULL şeklindedir. Son 24 saat içinde BULL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BULL, son bir saatte -%2,73 ve son 7 günde +%67,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BULL (BULL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,23K$ 33,23K $ 33,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,23K$ 33,23K $ 33,23K Dolaşım Arzı 999,32M 999,32M 999,32M Toplam Arz 999.319.466,751028 999.319.466,751028 999.319.466,751028

Şu anki BULL piyasa değeri $ 33,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BULL arzı 999,32M olup, toplam arzı 999319466.751028. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,23K.