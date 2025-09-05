BVM Hakkında Daha Fazla Bilgi

BVM Fiyatı (BVM)

1 BVM / USD Canlı Fiyatı:

$0,01355671
$0,01355671$0,01355671
+%5,601D
BVM (BVM) Canlı Fiyat Grafiği
BVM (BVM) Fiyat Bilgileri (USD)

BVM (BVM) canlı fiyatı $0,01355671. BVM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01210706 ve en yüksek $ 0,01356255 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BVM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 6,94, en düşük fiyatı ise $ 0,01128802 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BVM son bir saatte +%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,64 ve son 7 günde -%29,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BVM (BVM) Piyasa Bilgileri

Şu anki BVM piyasa değeri $ 336,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BVM arzı 24,82M olup, toplam arzı 99741589.87. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,35M.

BVM (BVM) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, BVM / USD fiyat değişimi, $ +0,00072425.
Son 30 gün içerisinde, BVM / USD fiyat değişimi, $ -0,0035249831.
Son 60 gün içerisinde, BVM / USD fiyat değişimi, $ -0,0047373936.
Son 90 gün içerisinde, BVM / USD fiyat değişimi, $ -0,03464548461869725.

BVM (BVM) Nedir?

BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA layer to solve scalability constraints on Bitcoin

BVM (BVM) Kaynağı

Resmi Websitesi

BVM Fiyat Tahmini (USD)

BVM (BVM) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BVM (BVM) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BVM için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BVM fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BVM Varlığından Yerel Para Birimlerine

BVM (BVM) Token Ekonomisi

BVM (BVM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BVM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BVM (BVM) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BVM (BVM) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BVM fiyatı, 0,01355671 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BVM / USD güncel fiyatı nedir?
BVM / USD güncel fiyatı $ 0,01355671. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BVM varlığının piyasa değeri nedir?
BVM piyasa değeri $ 336,43K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BVM arzı nedir?
Dolaşımdaki BVM arzı, 24,82M USD.
BVM için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BVM, ATH fiyatı olan 6,94 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BVM fiyatı (ATL) nedir?
BVM, ATL fiyatı olan 0,01128802 USD değerine düştü.
BVM işlem hacmi nedir?
BVM için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BVM bu yıl daha da yükselir mi?
BVM piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BVM fiyat tahminine göz atın.
