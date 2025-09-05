BVM (BVM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01210706 $ 0,01210706 $ 0,01210706 24 sa Düşük $ 0,01356255 $ 0,01356255 $ 0,01356255 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01210706$ 0,01210706 $ 0,01210706 24 sa Yüksek $ 0,01356255$ 0,01356255 $ 0,01356255 Tüm Zamanların En Yükseği $ 6,94$ 6,94 $ 6,94 En Düşük Fiyat $ 0,01128802$ 0,01128802 $ 0,01128802 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,64 Fiyat Değişimi (7 G) -%29,20 Fiyat Değişimi (7 G) -%29,20

BVM (BVM) canlı fiyatı $0,01355671. BVM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01210706 ve en yüksek $ 0,01356255 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BVM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 6,94, en düşük fiyatı ise $ 0,01128802 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BVM son bir saatte +%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,64 ve son 7 günde -%29,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BVM (BVM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 336,43K$ 336,43K $ 336,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Dolaşım Arzı 24,82M 24,82M 24,82M Toplam Arz 99.741.589,87 99.741.589,87 99.741.589,87

Şu anki BVM piyasa değeri $ 336,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BVM arzı 24,82M olup, toplam arzı 99741589.87. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,35M.