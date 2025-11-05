BorsaDEX+
Bugünkü canlı Captain Kuma fiyatı 0.00571984 USD. KUMA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. KUMA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

KUMA Hakkında Daha Fazla Bilgi

KUMA Fiyat Bilgileri

KUMA Nedir

KUMA Resmi Websitesi

KUMA Token Ekonomisi

KUMA Fiyat Tahmini

Captain Kuma Logosu

Captain Kuma Fiyatı (KUMA)

Listelenmedi

1 KUMA / USD Canlı Fiyatı:

$0.00571982
-7.00%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Captain Kuma (KUMA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:47:26 (UTC+8)

Captain Kuma (KUMA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0.0054502
24 sa Düşük
$ 0.00621758
24 sa Yüksek

$ 0.0054502
$ 0.00621758
$ 0.01017393
$ 0.0054502
-0.29%

-7.08%

-19.12%

-19.12%

Captain Kuma (KUMA) canlı fiyatı $0.00571984. KUMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0.0054502 ve en yüksek $ 0.00621758 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KUMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.01017393, en düşük fiyatı ise $ 0.0054502 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KUMA son bir saatte -0.29% değişim gösterdi, 24 saatte -7.08% ve son 7 günde -19.12% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Captain Kuma (KUMA) Piyasa Bilgileri

$ 5.15M
--
$ 5.15M
899.99M
899,994,369.2753474
Şu anki Captain Kuma piyasa değeri $ 5.15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KUMA arzı 899.99M olup, toplam arzı 899994369.2753474. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5.15M.

Captain Kuma (KUMA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Captain Kuma / USD fiyat değişimi, $ -0.00043605023645665.
Son 30 gün içerisinde, Captain Kuma / USD fiyat değişimi, $ -0.0022074303.
Son 60 gün içerisinde, Captain Kuma / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Captain Kuma / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.00043605023645665-7.08%
30 Gün$ -0.0022074303-38.59%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Captain Kuma (KUMA) Nedir?

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Captain Kuma (KUMA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Captain Kuma Fiyat Tahmini (USD)

Captain Kuma (KUMA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Captain Kuma (KUMA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Captain Kuma için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Captain Kuma fiyat tahminini hemen kontrol edin!

KUMA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Captain Kuma (KUMA) Token Ekonomisi

Captain Kuma (KUMA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KUMA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Captain Kuma (KUMA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Captain Kuma (KUMA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KUMA fiyatı, 0.00571984 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KUMA / USD güncel fiyatı nedir?
KUMA / USD güncel fiyatı $ 0.00571984. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Captain Kuma varlığının piyasa değeri nedir?
KUMA piyasa değeri $ 5.15M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KUMA arzı nedir?
Dolaşımdaki KUMA arzı, 899.99M USD.
KUMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KUMA, ATH fiyatı olan 0.01017393 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KUMA fiyatı (ATL) nedir?
KUMA, ATL fiyatı olan 0.0054502 USD değerine düştü.
KUMA işlem hacmi nedir?
KUMA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
KUMA bu yıl daha da yükselir mi?
KUMA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KUMA fiyat tahminine göz atın.
Captain Kuma (KUMA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

$101,730.81
$3,330.63
$157.32
$0.9999
$2.2447
$101,730.81
$3,330.63
$157.32
$2.2447
$0.16488
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.26649
$1.2395
$0.0000000000000000000000000290
$0.000000000256
$0.0000000035692
