Captain Kuma (KUMA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.0054502 $ 0.0054502 $ 0.0054502 24 sa Düşük $ 0.00621758 $ 0.00621758 $ 0.00621758 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.0054502$ 0.0054502 $ 0.0054502 24 sa Yüksek $ 0.00621758$ 0.00621758 $ 0.00621758 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.01017393$ 0.01017393 $ 0.01017393 En Düşük Fiyat $ 0.0054502$ 0.0054502 $ 0.0054502 Fiyat Değişimi (1 Sa) -0.29% Fiyat Değişimi (1 Gün) -7.08% Fiyat Değişimi (7 G) -19.12% Fiyat Değişimi (7 G) -19.12%

Captain Kuma (KUMA) canlı fiyatı $0.00571984. KUMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0.0054502 ve en yüksek $ 0.00621758 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KUMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.01017393, en düşük fiyatı ise $ 0.0054502 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KUMA son bir saatte -0.29% değişim gösterdi, 24 saatte -7.08% ve son 7 günde -19.12% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Captain Kuma (KUMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Dolaşım Arzı 899.99M 899.99M 899.99M Toplam Arz 899,994,369.2753474 899,994,369.2753474 899,994,369.2753474

Şu anki Captain Kuma piyasa değeri $ 5.15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KUMA arzı 899.99M olup, toplam arzı 899994369.2753474. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5.15M.