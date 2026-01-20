Bugünkü Captn Trench Fiyatı

Bugünkü Captn Trench (CPT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,47 değişim gösterdi. Mevcut CPT / USD dönüşüm oranı CPT başına $ 0 şeklindedir.

Captn Trench, şu anda piyasa değeri açısından $ 389.346 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 992,34M CPT şeklindedir. Son 24 saat içinde CPT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CPT, son bir saatte -%0,56 ve son 7 günde -%14,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Captn Trench (CPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 389,35K$ 389,35K $ 389,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 389,35K$ 389,35K $ 389,35K Dolaşım Arzı 992,34M 992,34M 992,34M Toplam Arz 992.339.613,6202794 992.339.613,6202794 992.339.613,6202794

Şu anki Captn Trench piyasa değeri $ 389,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CPT arzı 992,34M olup, toplam arzı 992339613.6202794. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 389,35K.