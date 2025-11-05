CDPANDA ($CDPANDA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,96 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,99 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,74 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,74

CDPANDA ($CDPANDA) canlı fiyatı --. $CDPANDA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $CDPANDA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $CDPANDA son bir saatte -%1,96 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,99 ve son 7 günde -%16,74 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CDPANDA ($CDPANDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 246,10K$ 246,10K $ 246,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 246,10K$ 246,10K $ 246,10K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki CDPANDA piyasa değeri $ 246,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $CDPANDA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 246,10K.