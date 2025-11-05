CheckStrategy (CHKSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00485116$ 0,00485116 $ 0,00485116 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,53 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,14 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,14

CheckStrategy (CHKSTR) canlı fiyatı --. CHKSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CHKSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00485116, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CHKSTR son bir saatte +%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,53 ve son 7 günde -%18,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CheckStrategy (CHKSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 780,10K$ 780,10K $ 780,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 780,10K$ 780,10K $ 780,10K Dolaşım Arzı 941,69M 941,69M 941,69M Toplam Arz 941.694.282,928691 941.694.282,928691 941.694.282,928691

Şu anki CheckStrategy piyasa değeri $ 780,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHKSTR arzı 941,69M olup, toplam arzı 941694282.928691. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 780,10K.