Bugünkü Chog Fiyatı

Bugünkü Chog (CHOG) fiyatı $ 0,00209685 olup, son 24 saatte % 0,27 değişim gösterdi. Mevcut CHOG / USD dönüşüm oranı CHOG başına $ 0,00209685 şeklindedir.

Chog, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.096.849 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B CHOG şeklindedir. Son 24 saat içinde CHOG, $ 0,00191725 (en düşük) ile $ 0,00224742 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00549657 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00144258 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CHOG, son bir saatte -%4,76 ve son 7 günde -%23,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Chog (CHOG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,10M$ 2,10M $ 2,10M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,10M$ 2,10M $ 2,10M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Chog piyasa değeri $ 2,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHOG arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,10M.