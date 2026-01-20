Bugünkü Comput3 Fiyatı

Bugünkü Comput3 (COM) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 6,25 değişim gösterdi. Mevcut COM / USD dönüşüm oranı COM başına $ 0 şeklindedir.

Comput3, şu anda piyasa değeri açısından $ 257.664 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 599,23M COM şeklindedir. Son 24 saat içinde COM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01360682 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COM, son bir saatte +%0,82 ve son 7 günde -%48,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Comput3 (COM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 257,66K$ 257,66K $ 257,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 429,98K$ 429,98K $ 429,98K Dolaşım Arzı 599,23M 599,23M 599,23M Toplam Arz 999.985.648,94216 999.985.648,94216 999.985.648,94216

Şu anki Comput3 piyasa değeri $ 257,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COM arzı 599,23M olup, toplam arzı 999985648.94216. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 429,98K.