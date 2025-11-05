ComputerStrategy (CMPSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,31 Fiyat Değişimi (7 G) -%26,39 Fiyat Değişimi (7 G) -%26,39

ComputerStrategy (CMPSTR) canlı fiyatı --. CMPSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CMPSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CMPSTR son bir saatte -%1,07 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,31 ve son 7 günde -%26,39 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ComputerStrategy (CMPSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,94K$ 15,94K $ 15,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,94K$ 15,94K $ 15,94K Dolaşım Arzı 931,60M 931,60M 931,60M Toplam Arz 931.596.964,5336446 931.596.964,5336446 931.596.964,5336446

Şu anki ComputerStrategy piyasa değeri $ 15,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CMPSTR arzı 931,60M olup, toplam arzı 931596964.5336446. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,94K.