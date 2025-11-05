Concilium (CONCILIUM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 24 sa Düşük $ 2.71 $ 2.71 $ 2.71 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 24 sa Yüksek $ 2.71$ 2.71 $ 2.71 Tüm Zamanların En Yükseği $ 5.57$ 5.57 $ 5.57 En Düşük Fiyat $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Fiyat Değişimi (1 Sa) -1.38% Fiyat Değişimi (1 Gün) -19.99% Fiyat Değişimi (7 G) -35.72% Fiyat Değişimi (7 G) -35.72%

Concilium (CONCILIUM) canlı fiyatı $2.15. CONCILIUM, son 24 saat içinde en düşük $ 2.02 ve en yüksek $ 2.71 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CONCILIUM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 5.57, en düşük fiyatı ise $ 1.16 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CONCILIUM son bir saatte -1.38% değişim gösterdi, 24 saatte -19.99% ve son 7 günde -35.72% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Concilium (CONCILIUM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10.48M$ 10.48M $ 10.48M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10.74M$ 10.74M $ 10.74M Dolaşım Arzı 4.88M 4.88M 4.88M Toplam Arz 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

Şu anki Concilium piyasa değeri $ 10.48M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CONCILIUM arzı 4.88M olup, toplam arzı 4999999.999999373. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10.74M.