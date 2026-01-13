Bugünkü cryptokaleo Fiyatı

Bugünkü cryptokaleo (CRYPTOKALEO) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 9,14 değişim gösterdi. Mevcut CRYPTOKALEO / USD dönüşüm oranı CRYPTOKALEO başına $ 0 şeklindedir.

cryptokaleo, şu anda piyasa değeri açısından $ 39.714 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B CRYPTOKALEO şeklindedir. Son 24 saat içinde CRYPTOKALEO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRYPTOKALEO, son bir saatte -%1,00 ve son 7 günde -%50,97 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

cryptokaleo (CRYPTOKALEO) Piyasa Bilgileri

Şu anki cryptokaleo piyasa değeri $ 39,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRYPTOKALEO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,71K.