Bugünkü Cucumber Trade Fiyatı

Bugünkü Cucumber Trade (CUC) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,75 değişim gösterdi. Mevcut CUC / USD dönüşüm oranı CUC başına $ 0 şeklindedir.

Cucumber Trade, şu anda piyasa değeri açısından $ 128.925 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 504,40M CUC şeklindedir. Son 24 saat içinde CUC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CUC, son bir saatte -%0,75 ve son 7 günde -%14,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cucumber Trade (CUC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 128,93K$ 128,93K $ 128,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 255,60K$ 255,60K $ 255,60K Dolaşım Arzı 504,40M 504,40M 504,40M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Cucumber Trade piyasa değeri $ 128,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CUC arzı 504,40M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 255,60K.