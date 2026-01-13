Bugünkü DarkVeil Fiyatı

Bugünkü DarkVeil (VEIL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 6,99 değişim gösterdi. Mevcut VEIL / USD dönüşüm oranı VEIL başına $ 0 şeklindedir.

DarkVeil, şu anda piyasa değeri açısından $ 29.588 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,91M VEIL şeklindedir. Son 24 saat içinde VEIL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00512941 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VEIL, son bir saatte +%6,37 ve son 7 günde -%1,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DarkVeil (VEIL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,59K$ 29,59K $ 29,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,59K$ 29,59K $ 29,59K Dolaşım Arzı 999,91M 999,91M 999,91M Toplam Arz 999.906.919,0422798 999.906.919,0422798 999.906.919,0422798

Şu anki DarkVeil piyasa değeri $ 29,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VEIL arzı 999,91M olup, toplam arzı 999906919.0422798. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,59K.